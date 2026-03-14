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油輪想過荷莫茲海峽？CNN：伊朗擬要求石油改用「人民幣」交易

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
阿拉伯聯合大公國豪爾費坎11日可見油輪與貨船在荷莫茲海峽排成一列。美聯社
阿拉伯聯合大公國豪爾費坎11日可見油輪與貨船在荷莫茲海峽排成一列。美聯社

CNN報導，一名伊朗資深官員透露，伊朗正考慮允許有限數量的油輪通過荷莫茲海峽，條件是這些石油貨物必須以人民幣進行交易。

這位消息人士補充指出，伊朗正在制定一項新的計畫，以管控油輪通過荷莫茲海峽的流動。

目前全球石油交易幾乎全部以美元計價，只有受到制裁的俄羅斯石油以盧布或人民幣交易。中國過去數年一直試圖推動以人民幣購買石油，特別是在沙烏地阿拉伯，但美元仍是全球儲備貨幣，而人民幣在全球市場上並未被廣泛接受。

美國以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽已實質封閉。由於市場對這條全球能源重要航道的憂慮升高，油價已攀升至俄羅斯入侵烏克蘭後、2022年7月以來的最高水準。聯合國13日警告，隨著戰爭持續，若限制荷莫茲海峽的船舶通行，將對人道救援行動造成「巨大影響」。

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