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美軍護送油輪通過荷莫茲海峽 川普：很快會發生
美軍何時會開始護送油輪通行荷莫茲海峽，美國總統川普13日表示，這很快會發生，並稱戰爭只要有必要就會持續下去，不過川普也說，美國在軍事上大幅超前進度。
川普日前拋出由美國海軍護送油船通過海峽的選項，不過美軍至今尚未執行相關任務；美國能源部長萊特（Chris Wright）12日接受CNBC訪問時表示，美國海軍可能在月底前開始護送油輪。
川普13日被媒體問及相關問題，他表示，「這很快會發生」。
美國對伊朗展開軍事行動已經進入第二周，對於戰爭何時會結束，川普則說，他不能回答這個問題；川普說，他心中有個概念，但說出來沒有幫助；川普說，戰爭有必要就會持續下去（as long as necessary），並表示，伊朗遭到致命打擊，國家陷入險境，一切都在崩壞中。
川普說，他不願說明時間表，但指出，美國在軍事上大幅超前進度。
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