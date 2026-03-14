川普：美軍摧毀哈格島軍事目標 伊朗若干擾荷莫茲就打石油設施

美國總統川普13日在真實社群發文表示，他已指示美國中央司令部執行「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」，並稱已徹底摧毀伊朗「王冠上的明珠」哈格島（Kharg Island）上的所有軍事目標。

川普寫道，美國擁有世界有史以來最強大、最先進的武器，但「出於體面」，他選擇沒有摧毀該島的石油基礎設施。不過他警告，若伊朗或任何其他勢力干擾船隻在荷莫茲海峽的自由與安全通行，「我將立即重新考慮這項決定」。

他並表示，在自己的第一個任期以及目前任內，已將美軍重建為「世界上最致命、最強大、最有效的軍事力量」，遠遠領先其他任何國家，並強調：「伊朗沒有任何能力防禦我們想要攻擊的目標——他們對此毫無辦法！伊朗永遠不會擁有核武器，也永遠不會有能力威脅美利堅合眾國、中東，乃至整個世界！」

川普最後警告，伊朗軍方以及所有與「這個恐怖政權」有關的人，最好明智地放下武器，挽救「這個國家所剩無幾的一切」。