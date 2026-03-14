美國懸賞1000萬美元 尋求伊朗高層情報

美國國務院今天宣布，懸賞1000萬美元（新台幣3億2150萬元）尋求有關伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）及其他高層官員的情報。

法新社報導，國務院公布的10人名單中，包括伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）與情報暨安全部長哈蒂柏（Esmail Khatib）。

國務院表示，「這些人指揮並主導伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）各部門，而革命衛隊在全球策劃、組織並執行恐怖活動。」

美國國務院的「正義賞金」（Rewards for Justice）計畫，提供現金獎賞給提供情報、協助逮捕或起訴通緝人士的人。