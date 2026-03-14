快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰局擴大 美媒：美調駐日兩棲艦及陸戰隊增援

中央社／ 紐約13日專電

「華爾街日報」今天引述不具名美國官員的說法報導，戰爭部長赫格塞斯已同意調派兩棲預備部隊、陸戰隊與戰艦增援荷莫茲海峽；官員指出，原駐日本的兩棲突擊艦及隨艦官兵目前已前往中東。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述3名不具名美國官員的說法報導，伊朗升高荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）攻擊，五角大廈將增派陸戰隊與戰艦前往中東。

官員表示，赫格塞斯（Pete Hegseth）已同意中央司令部（CENTCOM）提出增派兩棲預備部隊、隨同的陸戰隊遠征軍及數艘戰艦至中東地區的要求，增加的陸戰隊與海軍官兵員額約5000人。

報導引述2名官員的談話，原駐日本的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）及隨艦陸戰隊官兵已啟程前往中東。美軍陸戰隊部隊目前已在中東支援伊戰行動。

五角大廈發言人未回應報導。

「紐約時報」（New York Times）引述2名不具名官員說法報導，為因應伊朗在荷莫茲海峽提高攻擊，由印太戰區調度，搭載約2500名美軍陸戰隊，可能多達3艘戰艦，目前正駛往中東地區。陸戰隊成員將加入已在中東的5萬名美軍部隊。

報導指出，伊朗過去2週持續進行空炸與長程砲彈攻擊，顯示伊軍戰鬥韌性高於美國官員的預期。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美以攻勢加劇 伊朗稱聯手真主黨對以色列發動反擊

出兵荷莫茲海峽護航？ 美戰爭部長：有規劃不容物流受阻

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

福特號紅海出任務起火2傷 軍方：洗衣房失火 與戰鬥無關

相關新聞

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

接班神隱…伊朗新領袖 傳昏迷截肢

華爾街日報十二日報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴同日首度發聲，但仍未公開露面，引發外界對他身體狀況的揣測。

美軍調逾2000名海軍陸戰隊至中東戰區 不確定是否投入地面作戰

美伊衝突愈演愈烈，尤其伊朗擴大對荷莫茲海峽的攻擊，衝擊國際石油市場，有報導引述美國官員指出，美國正向伊朗增兵，從印太地區調派約2500名海軍陸戰隊和3艘戰艦前往中東戰區；據了解，增援部隊具備兩棲和地面作戰能力，目前尚不清楚是否會被部署至陸上作戰。

華爾街日報：美軍派遣駐日兩棲攻擊艦「的黎波里號」赴中東

根據華爾街日報報導，五角大廈正部署海軍陸戰隊遠征部隊和更多戰艦前往中東地區，指有美國官員指出，國防部長赫塞斯已經批准中央司令部的請求，派出具備兩棲作戰能力的軍隊，並配有海軍陸戰隊遠征部隊，一般規模在數艘戰艦和5000名海軍陸戰隊和水手。

美擬護航油輪 過荷莫茲海峽

美國和以色列攻擊伊朗的戰事已逾兩周，絕大多數國家苦於國際石油及天然氣價格攀高。美國總統川普十三日在福斯新聞節目「福斯與朋友們」受訪時聲稱，若有必要，美方將協助油輪通過油氣運輸要道荷莫茲海峽（下稱海峽）。

美對付伊朗 恐影響協防台灣

彭博十三日報導，隨著美國加強在中東對伊朗的軍事行動，部分亞洲國家官員與戰略專家擔憂，美軍的資源可能逐步從印太轉往中東，這將削弱在印太的嚇阻力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。