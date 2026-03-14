中東戰局擴大 美媒：美調駐日兩棲艦及陸戰隊增援

「華爾街日報」今天引述不具名美國官員的說法報導，戰爭部長赫格塞斯已同意調派兩棲預備部隊、陸戰隊與戰艦增援荷莫茲海峽；官員指出，原駐日本的兩棲突擊艦及隨艦官兵目前已前往中東。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述3名不具名美國官員的說法報導，伊朗升高荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）攻擊，五角大廈將增派陸戰隊與戰艦前往中東。

官員表示，赫格塞斯（Pete Hegseth）已同意中央司令部（CENTCOM）提出增派兩棲預備部隊、隨同的陸戰隊遠征軍及數艘戰艦至中東地區的要求，增加的陸戰隊與海軍官兵員額約5000人。

報導引述2名官員的談話，原駐日本的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）及隨艦陸戰隊官兵已啟程前往中東。美軍陸戰隊部隊目前已在中東支援伊戰行動。

五角大廈發言人未回應報導。

「紐約時報」（New York Times）引述2名不具名官員說法報導，為因應伊朗在荷莫茲海峽提高攻擊，由印太戰區調度，搭載約2500名美軍陸戰隊，可能多達3艘戰艦，目前正駛往中東地區。陸戰隊成員將加入已在中東的5萬名美軍部隊。

報導指出，伊朗過去2週持續進行空炸與長程砲彈攻擊，顯示伊軍戰鬥韌性高於美國官員的預期。