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華爾街日報：美軍派遣駐日兩棲攻擊艦「的黎波里號」赴中東

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
「的黎波里」號兩棲攻擊艦。圖／取自自美國海軍網站
「的黎波里」號兩棲攻擊艦。圖／取自自美國海軍網站

根據華爾街日報報導，五角大廈正部署海軍陸戰隊遠征部隊和更多戰艦前往中東地區，指有美國官員指出，國防部長赫塞斯已經批准中央司令部的請求，派出具備兩棲作戰能力的軍隊，並配有海軍陸戰隊遠征部隊，一般規模在數艘戰艦和5000名海軍陸戰隊和水手。

報導指出，駐泊在日本的兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）和其海軍陸戰隊現在正在前往中東。

報導表示，國防部的決定正值伊朗對荷莫茲海峽的攻擊，影響到海峽航道上的流通，衝擊全球經濟，導致油價上漲，對美國總統川普造成軍事和政治上的挑戰。

這項消息也不是美軍在向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）之後首度傳出調動美軍在印太地區的部署，根據韓聯社與南韓中央日報日前報導，駐韓美軍的「愛國者」（PAC-3）與「薩德」（THAAD）等反導系統似乎已開始被調往中東地區。

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