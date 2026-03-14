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美以衝突開始外溢？美維州校園傳槍響 密州猶太會堂遭車輛衝撞

聯合報／ 編譯黃惠玲盧炯燊／綜合報導
美國底特律的以色列聖殿猶太會堂遭到一輛載有大量爆裂物的皮卡車衝撞。圖為事後周遭的安全部隊車輛。法新社
美國底特律的以色列聖殿猶太會堂遭到一輛載有大量爆裂物的皮卡車衝撞。圖為事後周遭的安全部隊車輛。法新社

美國維吉尼亞州「老道明大學」（ＯＤＵ）的諾福克校區十二日發生槍擊案。美國聯調局（ＦＢＩ）局長巴特爾在Ｘ發文表示，正以恐怖主義行為方向偵辦。

警方在接獲該校商學院大樓一間教室發生槍擊案的報案後，隨即派員趕往現場。校方表示，本案釀成包括槍手的兩人死亡、兩人受傷。

ＦＢＩ確認犯嫌身分是賈洛，曾企圖提供物資支援極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ），並於二○一六年認罪，被判有期徒刑十一年，但前年十二月獲釋。賈洛曾是陸軍國民兵。

美國陸軍學員司令部出面證實，兩名傷者是該校的大學儲備軍官訓練團（ＲＯＴＣ）學員。ＲＯＴＣ是大學院校在學生的預備軍官培訓制度，學員畢業後即以少尉任官。

另，美國密西根州警方十二日說，位於底特律郊區西布倫菲爾德的以色列聖殿猶太會堂當天中午發生槍擊案；犯嫌開卡車強行闖入該會堂的大門，並一路衝進大廳，隨即和警衛發生正面衝突，造成犯嫌死亡、一名警衛受傷。

案發時該會堂有教師及兒童共上百人，所幸未造成更大傷亡。美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，犯嫌的車內載有大量爆裂物。根據當地媒體報導，犯嫌為黎巴嫩移民，其多名親人最近在以色列對黎巴嫩的攻擊中喪生。

美國總統川普同日說，已聽取本案相關簡報，「此事很可怕；我們一定會徹查到底」。

對此，二○一八年美國匹茲堡猶太會堂槍擊案倖存者、「生命之樹會堂」的拉比（宗教領袖）麥爾斯也聲明，本案又一次凸顯仇恨帶來的後果。ＦＢＩ在底特律的主管倫揚指出，該局將主導本案調查，並定調為鎖定猶太社區的針對性暴力行為。

以色列 伊朗 美國 恐怖主義 猶太 槍擊

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