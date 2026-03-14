聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗新領袖 傳昏迷截肢
華爾街日報十二日報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴同日首度發聲，但仍未公開露面，引發外界對他身體狀況的揣測。
多數關於這位新領袖的網路宣傳，都使用大量修圖的照片或看似以人工智慧（ＡＩ）生成的影片。他十二日的公開訊息由伊朗官媒以書面刊登，並由主播代念，這與他的亡父、前最高領袖哈米尼經常向全國發表電視談話，形成鮮明對比。
數十年來穆吉塔巴一直在幕後活動，鮮少現身媒體，也沒對伊朗民眾講道。對多數伊朗人而言，他仍是相當神祕的人物。
自二月廿八日開戰以來，穆吉塔巴尚未公開露面。在獲選為最高領袖後，其肖像已出現在德黑蘭的大型宣傳看板，例如哈米尼將伊朗國旗傳承給穆吉塔巴。
有人猜測穆吉塔巴恐病重到無法親自錄聲明，甚至已因美國或以色列的攻擊喪生。以色列總理內唐亞胡十二日批評穆吉塔巴是伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）的傀儡，連公開露面都做不到，並暗示不排除對穆吉塔巴發動「斬首」行動。
尚不清楚穆吉塔巴是否在哈米尼遇害的二月廿八日同一波空襲受傷。德黑蘭一名消息人士稱，穆吉塔巴正在首都的西納大學醫院加護病房治療，一腿甚至兩腿已截肢，肝或胃也破裂，似乎仍昏迷不醒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。