伊朗新領袖 傳昏迷截肢

華爾街日報十二日報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴同日首度發聲，但仍未公開露面，引發外界對他身體狀況的揣測。

多數關於這位新領袖的網路宣傳，都使用大量修圖的照片或看似以人工智慧（ＡＩ）生成的影片。他十二日的公開訊息由伊朗官媒以書面刊登，並由主播代念，這與他的亡父、前最高領袖哈米尼經常向全國發表電視談話，形成鮮明對比。

數十年來穆吉塔巴一直在幕後活動，鮮少現身媒體，也沒對伊朗民眾講道。對多數伊朗人而言，他仍是相當神祕的人物。

自二月廿八日開戰以來，穆吉塔巴尚未公開露面。在獲選為最高領袖後，其肖像已出現在德黑蘭的大型宣傳看板，例如哈米尼將伊朗國旗傳承給穆吉塔巴。

有人猜測穆吉塔巴恐病重到無法親自錄聲明，甚至已因美國或以色列的攻擊喪生。以色列總理內唐亞胡十二日批評穆吉塔巴是伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）的傀儡，連公開露面都做不到，並暗示不排除對穆吉塔巴發動「斬首」行動。

尚不清楚穆吉塔巴是否在哈米尼遇害的二月廿八日同一波空襲受傷。德黑蘭一名消息人士稱，穆吉塔巴正在首都的西納大學醫院加護病房治療，一腿甚至兩腿已截肢，肝或胃也破裂，似乎仍昏迷不醒。