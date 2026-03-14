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美對付伊朗 恐影響協防台灣

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

彭博十三日報導，隨著美國加強在中東對伊朗的軍事行動，部分亞洲國家官員與戰略專家擔憂，美軍的資源可能逐步從印太轉往中東，這將削弱在印太的嚇阻力。

美國已將約三分之一的海軍水面艦部署在中東，部分駐日美軍的驅逐艦也參與對伊朗的攻擊，美軍大量的加油機與補給艦也集中在伊朗附近，若戰事拖長可能影響台海和東亞安全。

美國二○一○年將唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國大陸或北韓將趁機蠢動，如今情勢大不相同，共軍軍力已快速擴張，北韓也擁有彈道飛彈。

南韓總統李在明本周證實，美國可能需將防空資產調往中東。根據外媒報導，多套駐韓美軍的薩德（ＴＨＡＡＤ）將移防中東。他坦言反對川普政府此舉，但也無法將其立場加諸美方。

日本防衛省前官員小木洋人表示，像停泊日本的美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」這類資產被調往中東，將對美軍的印太戰備帶來問題。但這種情況不太可能發生，真正隱憂在於愛國者飛彈等武器的消耗，這類飛彈生產周期長，一旦短期內大量使用，可能需多年才能回補庫存，這將對美軍的印太戰備造成實質影響，包括協防台灣。

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