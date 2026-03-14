美擬護航油輪 過荷莫茲海峽

美國和以色列攻擊伊朗的戰事已逾兩周，絕大多數國家苦於國際石油及天然氣價格攀高。美國總統川普十三日在福斯新聞節目「福斯與朋友們」受訪時聲稱，若有必要，美方將協助油輪通過油氣運輸要道荷莫茲海峽（下稱海峽）。

川普也在上述節目中說，希望一切（護航油輪）很順利，看看會發生什麼事，「沒什麼好怕的，（伊朗）他們沒海軍了」，油輪該「拿出膽來」通過海峽。他還說，今後一周「我們將對他們發動極猛烈的攻擊」。

美國財長貝森特十二日接受英國「天空新聞」訪問時也說，「一旦軍事上可行，美國海軍可能會與國際間、志同道合的聯盟合作，為船舶（在通過海峽時）提供護航；其實目前仍有油輪通過海峽，包含伊朗的，「我相信還有些懸掛中國旗幟的油輪。所以我們知道他們並沒有在海峽布雷」。

伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇十二日接受法新社訪問時指稱，若干國家請求通過海峽，德黑蘭與他們進行合作，通行時須和伊朗海軍協調。他雖未透露是哪些國家，但強調那些加入美以陣營的國家，就不應享有安全通行待遇。

美方稱，一架美國空軍ＫＣ—一三五「同溫層加油機」十二日在伊拉克西部墜毀，機上六名美軍死亡。另，法國總統馬克宏十三日說，一名士兵在伊拉克自治的庫德斯坦地區一場攻擊中喪生，這是此戰事至今首名陣亡的法國軍人。