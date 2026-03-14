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四年新高 油價大漲逾9%

聯合報／ 編譯黃淑玲季晶晶／綜合報導
美伊戰事未歇，使往來荷莫茲海峽的船舶風險急遽升高。一艘懸掛非洲國家賴比瑞亞旗幟的油輪，12日從沙烏地阿拉伯順利通過該海峽駛往印度孟買港。在此之前，印度外交部蘇傑生與伊朗外交部長阿巴斯舉行了外交會談，伊朗隨後允許印度油輪通過荷莫茲海峽。（歐新社）
美伊戰事未歇，使往來荷莫茲海峽的船舶風險急遽升高。一艘懸掛非洲國家賴比瑞亞旗幟的油輪，12日從沙烏地阿拉伯順利通過該海峽駛往印度孟買港。在此之前，印度外交部蘇傑生與伊朗外交部長阿巴斯舉行了外交會談，伊朗隨後允許印度油輪通過荷莫茲海峽。（歐新社）

油價十二日大漲逾百分之九，倫敦布倫特原油自二○二二年八月以來首次收在每桶一百美元以上。

布倫特原油期貨十二日收盤價破一百美元，報每桶一百點四六美元，上漲八點四八美元、漲幅百分之九點二二，盤中最高觸及一○一點八五美元。

美國西德州中級原油收在九十五點七美元，上漲八點四八美元、漲幅百分之九點七二。這兩大國際油價指標均創自二○二二年八月以來最高收盤價。

市場人士指出，布倫特原油破一百美元關卡，代表美國總統川普面臨的政治壓力將加劇，必須思考如何終戰和遏制能源成本飆升。但他十二日仍在自創社媒真實社群發文聲稱，阻止伊朗擁有核武，比起油價「更令我關注且重要多了」。

美國能源部長萊特則向財經媒體ＣＮＢＣ指稱，即使伊朗持續攻擊荷莫茲海峽的商船及油輪，國際油價也「不太可能」破每桶兩百美元。白宮也正考慮暫時豁免實施百年的「瓊斯法」，以確保能源和農產品能在美國港口間運輸無礙。

高盛集團在對油價預測的更新研究報告示警，若荷莫茲海峽的原油運輸在整個三月皆維持低檔，那油價恐破二○○八年觸及的峰值。當年因需求飆升且供給停滯，布倫特原油一度漲至每桶一四七點五美元的高點。

另，美國財政部十二日宣布，發放為期卅天的特別許可證，允許各國購買已正在海上運輸的俄羅斯原油與石油產品。

美國財長貝森特在社媒Ｘ發文宣稱，這項豁免僅適用已裝載且在運輸途中的貨物，不涵蓋未來新出口的俄油，屬針對性強且範圍有限的短期措施，「將不會為俄國政府帶來顯著的新增收益」，美國對俄國能源出口制裁的核心框架沒變。

全球現有約一點二四億桶俄國原油及石油產品滯留海上，分布在約卅個地點，相當於全球五至六天的供應量。

以色列 伊朗 美國 國際油價 荷莫茲海峽

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