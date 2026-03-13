出兵荷莫茲海峽護航？ 美戰爭部長：有規劃不容物流受阻

中東戰爭持續，伊朗新任最高領袖聲稱要封鎖關鍵水道荷莫茲海峽。對於美軍是否對荷莫茲海峽實施護航，美國戰爭部長赫格塞斯今天說，有規劃，盼依序執行、以最符合目標的方式推進，美國不會容許該海峽維持在商業物資流通受阻的狀態。

美國和以色列聯手攻擊伊朗，這場戰爭至今邁入第2週。赫格塞斯（Pete Hegseth）、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今早在五角大廈舉行記者會，凱恩表示，今天將是美軍在整個作戰區域內，發動最猛烈動能火力攻擊的一天。

凱恩指出，「我們已攻擊了超過6000個目標」，美軍持續摧毀伊朗彈道飛彈和無人機能力，也持續擊潰伊朗海軍，以確保航行自由，「這意味著我們將針對伊朗的布雷能力進行打擊，並摧毀其攻擊商船的能力」。

對於美軍是否將對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施護航等議題，赫格塞斯回應表示，對此有規劃且正視這件事，美國希望依序執行、以最符合目標的方式推進，並確保在採取行動時，能向外界釋出正確的訊號。

赫格塞斯強調，目前唯一阻礙荷莫茲海峽航行的因素，就是伊朗對行經船隻的攻擊，美國不會容許該海峽維持在商業物資流通受阻的狀態。

凱恩表示，就戰術層面而言，荷莫茲海峽目前的環境極其複雜，「我們希望確保所有行動均符合當前的軍事目標，並以安全且明智的方式執行」。

美國總統川普（Donald Trump）在福斯新聞頻道今天播出的專訪中被問到美國是否將協助油輪通過荷莫茲海峽時表示，「如果需要，我們會這麼做。不過，你知道，希望一切會很順利。看看會發生什麼事。」

據外媒報導，全球約20%石油及大量天然氣需走易受伊朗控制的荷莫茲海峽航道。自戰事2月28日爆發以來，荷莫茲海峽航運幾陷停滯，如今各國面臨油氣價格高漲。