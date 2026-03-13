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古老且平淡無奇 伊朗靠這項武器掐住全球石油運輸命脈

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在以高超音速飛彈為主體的戰事中，伊朗利用古老且平淡無奇的水雷，掐住全球石油運輸的命脈荷莫茲海峽。路透社
在以高超音速飛彈為主體的戰事中，伊朗利用古老且平淡無奇的水雷，掐住全球石油運輸的命脈荷莫茲海峽。路透社

隨著美伊戰爭進入第11天，短期內也沒有結束跡象，在這場以高超音速飛彈為主體的戰事中，伊朗利用古老且平淡無奇的水雷，掐住全球石油運輸的命脈荷莫茲海峽

蘭德智庫海軍海戰專家沙維茲說，水雷是既簡單、也不酷炫的武器，早在第一次世界大戰之前就已存在，此後也並未進化太多，但當它爆炸，能把船隻炸成兩半，花數千美元就能造成數百萬美元的損失，效果比先進的武器飛彈還強。

未知的恐懼，為水雷帶來不成比例的心理效應。在布雷的每個階段，幾乎看不見水雷，偵查難度也很高，不像飛彈，水手可以利用熱源訊號，或是雷達捕捉到的飛行軌跡加以偵測。沙維茲指出，只需一艘船隻開過，將水雷推下，濺起水花後，就完成布雷，「船隻總是將許多東西投入水中」。

水雷的設置也能打心理戰。有些水雷可設定為首艘船隻行經不會引爆，到例如第五艘船經過後再爆炸，使掃雷船經過時沒有反應，打擊後續通過的油輪

即使在理想情況下，清除水雷仍然極其緩慢。沙維茲估計，布雷與掃雷的成本比例「大約差了一到三個數量級」，也就是說，清除一枚水雷的成本，最多可能是部署一枚水雷的1,000倍。

沙維茲表示，如果只是「緊急清理」，即先開出一條狹窄航道，讓油輪勉強通過，可能只需要幾天。但若要把荷莫茲海峽安全程度提升到油輪營運商願意承擔風險的水準，可能需要數周。如果要徹底清除整條水道、掃除所有水雷，讓船公司完全放心，時間可能更久，甚至永遠無法做到。

伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社
伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社

荷莫茲海峽 油輪 以色列 伊朗 美國 水雷 石油

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