伊朗新最高領袖仍未露面 美戰爭部長：獲悉穆吉塔巴恐已毀容

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在記者會上表示，他相信伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已經受傷，且臉部可能毀容。

法新社報導，赫格塞斯在記者會上說：「我們獲悉這名所謂最新、但地位似乎不那麼崇高的領袖已經受傷，且可能已經毀容。」

伊朗最高領袖阿里．哈米尼（Ali Khamenei）死於2月28日美國與以色列聯手空襲德黑蘭行動中。接替已故父親成為最高領袖的穆吉塔巴，雖於昨天發表書面聲明，但至今仍未公開露面。

伊朗官員之前曾證實新任最高領袖受傷，但未透露進一步細節。

此外，赫格塞斯今天還在記者會上說，自上月底伊朗戰爭以來，美國與以色列軍方已打擊超過1萬5000個目標。

赫格塞斯指出，美以空軍聯手下，已打擊1萬5000多個敵方目標，「平均每天超過1000個」。他還表示，今天的打擊數量預計將創下開戰以來的最高紀錄。