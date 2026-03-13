稱將「強硬打擊伊朗」 川普：必要時會對荷莫茲海峽實施護航

美國總統川普表示，必要時美國將護送船隻通過荷莫茲海峽。他在福斯新聞頻道今天播出的專訪中同時指出，美國「接下來一週」將對伊朗「進行非常強硬打擊」。

路透社報導，被問到是否會協助油輪通過航運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，川普表示：「如果需要，我們會這麼做。不過，你知道，希望一切會很順利。看看會發生什麼事。」他並未透露其他細節。

他在福斯新聞頻道（Fox News）「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪中還說：「接下來一週，我們將對他們發動非常強硬打擊。」

美國和以色列的這場戰爭已經進入第14天，各國因此面臨油氣價格高漲。今天油價在每桶約100美元徘徊。