稱將「強硬打擊伊朗」 川普：必要時會對荷莫茲海峽實施護航
美國總統川普表示，必要時美國將護送船隻通過荷莫茲海峽。他在福斯新聞頻道今天播出的專訪中同時指出，美國「接下來一週」將對伊朗「進行非常強硬打擊」。
路透社報導，被問到是否會協助油輪通過航運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，川普表示：「如果需要，我們會這麼做。不過，你知道，希望一切會很順利。看看會發生什麼事。」他並未透露其他細節。
他在福斯新聞頻道（Fox News）「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪中還說：「接下來一週，我們將對他們發動非常強硬打擊。」
美國和以色列的這場戰爭已經進入第14天，各國因此面臨油氣價格高漲。今天油價在每桶約100美元徘徊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。