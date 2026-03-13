稱將「強硬打擊伊朗」 川普：必要時會對荷莫茲海峽實施護航

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普表示，必要時美國將護送船隻通過荷莫茲海峽。他在福斯新聞頻道今天播出的專訪中同時指出，美國「接下來一週」將對伊朗「進行非常強硬打擊」。

路透社報導，被問到是否會協助油輪通過航運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，川普表示：「如果需要，我們會這麼做。不過，你知道，希望一切會很順利。看看會發生什麼事。」他並未透露其他細節。

他在福斯新聞頻道（Fox News）「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪中還說：「接下來一週，我們將對他們發動非常強硬打擊。」

美國和以色列的這場戰爭已經進入第14天，各國因此面臨油氣價格高漲。今天油價在每桶約100美元徘徊。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

知情人士表示，美國與伊朗開戰以來，川普政府已消耗「數年份」的關鍵彈藥，包含大量的先進遠程戰斧飛彈，加劇外界對戰爭成本上升和美國彈藥庫存補給能力的疑慮。

伊朗新最高領袖仍未露面 美戰爭部長：獲悉穆吉塔巴恐已毀容

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在記者會上表示，他相信伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtab...

白宮3勢力拔河…牽動川普立場反覆 伊朗戰爭難退場

路透社報導，白宮內部錯綜複雜權力拉鋸牽動美國總統川普對伊朗戰爭立場反覆。戰事蔓延至整個中東地區同時，幕僚們也針對何時以及...

G7領袖電話會議 川普稱伊朗「即將投降」：剷除了威脅我們的毒瘤

美國媒體Axios今天引述3名曾聽取相關簡報的七大工業國集團（G7）國家官員表示，美國總統川普在電話會議上告訴G7領袖，...

