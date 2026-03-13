白宮3勢力拔河…牽動川普立場反覆 伊朗戰爭難退場

路透社報導，白宮內部錯綜複雜權力拉鋸牽動美國總統川普對伊朗戰爭立場反覆。戰事蔓延至整個中東地區同時，幕僚們也針對何時以及如何宣布「勝利」陷入角力。

路透社報導，根據一位川普顧問及其他熟悉決策過程人士受訪所述，有些官員和顧問向川普示警稱，美國與以色列對伊朗發動攻擊導致油價飆升，恐付出政治代價，但也有強硬派敦促川普繼續進攻。

白宮針對這場自從2003年伊拉克戰爭以來美國規模最大軍事行動調整策略同時，這些觀察讓外界得以一窺決策過程的堂奧。

●三股勢力拔河 川普立場反覆

去年重返白宮時承諾要避免「愚蠢」軍事干預的川普，近兩週前卻讓美國陷入令全球市場不安、擾亂國際石油交易的戰爭。這場檯面下角力凸顯他所面臨的高度風險。

川普於2月28日發動戰爭時曾定下高遠目標，近日卻強調他以「有限度戰役」看待的這場衝突，其目標大多已經達成。

但這番說法讓外界如霧裡看花，包括隨川普言論而劇烈震盪的能源市場。

川普11日在肯塔基州一場宛如造勢場合的活動中先是表示「我們贏了」這場戰爭，旋即話鋒一轉又說，「我們不想太早離開，對吧？我們得把事情做完」。

根據這位川普顧問和兩位知情官員透露，包括財政部、國家經濟會議（National Economic Council）的顧問和官員都已經向他示警，石油供應衝擊和油價上漲可能導致國內對戰爭的支持立場迅速流失。

據消息人士指出，包括白宮幕僚長威爾斯（SusieWiles）、副幕僚長布萊爾（James Blair）在內政策幕僚提出類似觀點，他們同樣側重高油價的政治效應，力主川普對勝利做狹義界定，釋出這項有限行動已經接近尾聲的訊號。

與此同時，諸如共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、柯頓（Tom Cotton），以及媒體評論員李文（Mark Levin）等強硬派則提出相反主張，敦促川普繼續軍事施壓伊朗，強調必須防止伊朗取得核武，並且對美軍和美國船運所受攻擊予以強力回應。

第三股力量來自川普的民粹派基本盤，像前策士巴農（Steve Bannon）、右翼電視名嘴卡爾森（TuckerCarlson）等人都力勸川普和高層幕僚避免捲入另一場曠日持久中東衝突中。

該名川普顧問說：「他讓鷹派相信戰事仍將持續，讓市場認為戰爭可能很快結束，同時讓他的基本盤相信事態升級有其限度。」

●尋找退場之道

發動這場戰爭時，川普幾無解釋，政府對外宣稱的戰爭目標從阻止伊朗即將發動的攻擊，到癱瘓其核計畫，再到政權更迭，不一而足。

儘管美國和以色列空襲造成伊朗重大損失，德黑蘭仍予以頑強抵抗，各種相互對立觀點讓已然棘手形勢更加錯綜複雜。尋求從這場不討好的衝突中退場同時，川普也致力平衡各方。

戰前即就潛在經濟衝擊示警的高階政治幕僚和經濟顧問本週似又力促川普出面安撫陷入恐慌的市場並且遏制油氣價格飆升。

川普於是以「短期出擊」說法淡化戰爭造成的衝擊，堅稱油價飆漲只是一時現象，藉以平息外界對於戰事恐無限擴大的疑慮。

消息人士指出，部分高層幕僚建議川普，於至少在軍事層面上可以稱勝時，應致力於讓這場衝突告一段落，即使伊朗領導階層多數依然存活而且留下核計畫殘餘。

川普已經表示，結束軍事行動時機由他決定。他和幕僚表示，行動進度比最初宣布的4至6週遠遠超前。

●誤判可複製委內瑞拉行動

川普近日已經避談推翻德黑蘭政權的想法。美國情報機構指稱，伊朗領導階層在短期內不大可能垮台。

戰爭走向上的若干迷惘，至少有一部分似乎源自於美國在委內瑞拉的軍事行動快速成功。

據另一位熟悉政府思維的消息人士指出，自從開戰以來，部分幕僚苦於說服川普，對伊朗的行動難以重演1月3日突襲委內瑞拉、俘虜時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的戲碼。

那場行動讓川普成功迫使馬杜洛心腹大舉倒戈，不必展開長期軍事行動就得以插手當地龐大油藏。伊朗情況卻大相逕庭，其政教結構根深蒂固且安全機構更為精良。

分析指出，若戰爭持續、傷亡和經濟成本均攀升，恐消磨川普政治基本盤的支持。

不過，儘管遭到部分反對軍事干預的支持者批評，截至目前「讓美國再次偉大」運動的信徒們大致上仍然支持川普對伊朗的立場。