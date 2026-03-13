戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

知情人士表示，美國與伊朗開戰以來，川普政府已消耗「數年份」的關鍵彈藥，包含大量的先進遠程戰斧飛彈，加劇外界對戰爭成本上升和美國彈藥庫存補給能力的疑慮。

據五角大廈估算，伊朗戰爭開打的頭六天，僅彈藥支出就已經燒掉至少113億美元的納稅人錢，且這個數字還不包含部隊部署至中東的費用、醫療開支，以及戰爭中損失的軍機的替換成本。且專家表示，最終成本勢必攀升。

這個費用也高於國會撥給國家癌症研究所（NCI）的74億美元預算，也幾乎等同國會為專為低收入家庭兒童提供學前教育的Head Start計畫、所編列的124億美元。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）的成本分析顯示，戰爭最初的100小時內，美軍每日支出估計為8.914億美元，合計約37億美元，其中約31億美元為彈藥支出。CSIS估計，這段期間用掉168枚遠程戰斧飛彈。戰斧飛彈每枚造價360萬美元，由美國軍火商RTX製造。

該報告也指出，美國在此期間發射了數十枚價格昂貴的愛國者與薩德（THAAD）攔截飛彈，防禦性彈藥成本合計超過16億美元。

在此同時，由於開戰後荷莫茲海峽幾乎停運，數百萬桶原油被迫滯留，估計導致波斯灣產油國損失151億美元的能源營收。根據船舶追蹤機構Kpler，依2025年均價與運輸量計算，荷莫茲海峽通常每日運送約12億美元原油、成品油與液化天然氣（LNG）。

在受阻的貨運中，原油占比最重，占總價值的約71%。能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）估計，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林等波灣產油國，石油的遞延收入合計133億美元。

據伍德麥肯茲，當地最大產油國沙國損失最慘重，開戰以來估計錯失45億美元營收；卡達能源（QatarEnergy）2日宣布停產至10日止，已損失5.71億美元。