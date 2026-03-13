快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美伊開戰以來，川普政府已燒掉113億美元的納稅人錢，並消耗「數年份」的關鍵彈藥。路透
知情人士表示，美國伊朗開戰以來，川普政府已消耗「數年份」的關鍵彈藥，包含大量的先進遠程戰斧飛彈，加劇外界對戰爭成本上升和美國彈藥庫存補給能力的疑慮。

據五角大廈估算，伊朗戰爭開打的頭六天，僅彈藥支出就已經燒掉至少113億美元的納稅人錢，且這個數字還不包含部隊部署至中東的費用、醫療開支，以及戰爭中損失的軍機的替換成本。且專家表示，最終成本勢必攀升。

這個費用也高於國會撥給國家癌症研究所（NCI）的74億美元預算，也幾乎等同國會為專為低收入家庭兒童提供學前教育的Head Start計畫、所編列的124億美元。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）的成本分析顯示，戰爭最初的100小時內，美軍每日支出估計為8.914億美元，合計約37億美元，其中約31億美元為彈藥支出。CSIS估計，這段期間用掉168枚遠程戰斧飛彈。戰斧飛彈每枚造價360萬美元，由美國軍火商RTX製造。

該報告也指出，美國在此期間發射了數十枚價格昂貴的愛國者與薩德（THAAD）攔截飛彈，防禦性彈藥成本合計超過16億美元。

在此同時，由於開戰後荷莫茲海峽幾乎停運，數百萬桶原油被迫滯留，估計導致波斯灣產油國損失151億美元的能源營收。根據船舶追蹤機構Kpler，依2025年均價與運輸量計算，荷莫茲海峽通常每日運送約12億美元原油、成品油與液化天然氣（LNG）。

在受阻的貨運中，原油占比最重，占總價值的約71%。能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）估計，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林等波灣產油國，石油的遞延收入合計133億美元。

據伍德麥肯茲，當地最大產油國沙國損失最慘重，開戰以來估計錯失45億美元營收；卡達能源（QatarEnergy）2日宣布停產至10日止，已損失5.71億美元。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

知情人士表示，美國與伊朗開戰以來，川普政府已消耗「數年份」的關鍵彈藥，包含大量的先進遠程戰斧飛彈，加劇外界對戰爭成本上升和美國彈藥庫存補給能力的疑慮。

G7領袖電話會議 川普稱伊朗「即將投降」：剷除了威脅我們的毒瘤

美國媒體Axios今天引述3名曾聽取相關簡報的七大工業國集團（G7）國家官員表示，美國總統川普在電話會議上告訴G7領袖，...

德黑蘭：船舶要通過荷莫茲海峽 須與伊朗海軍協調

根據伊朗通訊社梅爾社（Mehr）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，船舶若要通過荷莫茲海峽（Strait ofHor...

普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

美國與以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規劃這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

