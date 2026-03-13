G7領袖電話會議 川普稱伊朗「即將投降」：剷除了威脅我們的毒瘤

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國媒體Axios今天引述3名曾聽取相關簡報的七大工業國集團（G7）國家官員表示，美國總統川普在電話會議上告訴G7領袖，伊朗「即將投降」。 路透社
美國媒體Axios今天引述3名曾聽取相關簡報的七大工業國集團（G7）國家官員表示，美國總統川普在電話會議上告訴G7領袖，伊朗「即將投降」。

根據Axios報導，川普11日上午在電話會議上告訴盟友，他「剷除了一個威脅我們所有人的毒瘤」，並大肆誇耀「史詩怒火」（Epic Fury）行動的成果。

報導中說，川普還表示：「現在沒有人知道誰才是領導人，所以也沒人能現身宣布投降。」

白宮在非辦公時間未能立即回應尋求置評的請求。

隨著中東戰事邁入第2週，區域內激烈的無人機交火與飛彈打擊，川普今天發文嘲諷伊朗領袖，稱他們是「精神錯亂的混蛋」，並表示能將其擊殺是他「莫大的榮譽」。

G7 白宮 美國 以色列 伊朗 川普

相關新聞

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規劃這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

美國與以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

德黑蘭：船舶要通過荷莫茲海峽 須與伊朗海軍協調

根據伊朗通訊社梅爾社（Mehr）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，船舶若要通過荷莫茲海峽（Strait ofHor...

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

美國中央司令部(U.S. Central Command)12日表示，一架美軍空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，當時共有兩架軍機涉入這起事件，其中一架安全降落；美軍初步調查指出，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊造成，目前持續搜救，傷亡情況不明。

