G7領袖電話會議 川普稱伊朗「即將投降」：剷除了威脅我們的毒瘤

美國媒體Axios今天引述3名曾聽取相關簡報的七大工業國集團（G7）國家官員表示，美國總統川普在電話會議上告訴G7領袖，伊朗「即將投降」。

根據Axios報導，川普11日上午在電話會議上告訴盟友，他「剷除了一個威脅我們所有人的毒瘤」，並大肆誇耀「史詩怒火」（Epic Fury）行動的成果。

報導中說，川普還表示：「現在沒有人知道誰才是領導人，所以也沒人能現身宣布投降。」

白宮在非辦公時間未能立即回應尋求置評的請求。

隨著中東戰事邁入第2週，區域內激烈的無人機交火與飛彈打擊，川普今天發文嘲諷伊朗領袖，稱他們是「精神錯亂的混蛋」，並表示能將其擊殺是他「莫大的榮譽」。