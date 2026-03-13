快訊

德黑蘭：船舶要通過荷莫茲海峽 須與伊朗海軍協調

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導
伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，船舶若要通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），必須與伊朗海軍協調。 示意圖／歐新社
根據伊朗通訊社梅爾社（Mehr）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，船舶若要通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），必須與伊朗海軍協調。

路透社報導，伊朗新最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天表示，伊朗會繼續抗戰，並持續封鎖荷莫茲海峽作為對付美國以色列的籌碼。這是他接替死於美以聯合空空襲的父親阿里．哈米尼（Ali Khamenei）上任後，首度發布據稱是他的發言。

巴格赫里（Esmaeil Baghaei）表示：「荷莫茲海峽的安全對伊朗來說至關重要，因為伊朗的安全與區域安全息息相關。伊朗擁有波斯灣和阿曼海（Sea ofOman）最長的海岸線，一直以來都負擔成本來保護這條戰略水道。」

他還說：「美國與猶太復國運動政權在區域製造的不安全，會影響船舶行動。不過，伊朗不希望這道海峽變得不安全，（因此）船舶通過時必須與伊朗海軍協調，以維護海上安全。」

本週稍早受到市場看好中東衝突會迅速結束激勵，國際油價一度回落。但如今這場全球能源供應史上最嚴重中斷情況之一眼看可能拖延下去，油價應聲再度衝破每桶100美元。

德黑蘭 國際油價 美國 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

伊朗誓襲中東石油資源 沙烏地擊落無人機

伊朗新任最高領袖強硬發聲 尼坦雅胡不排除斬首行動

伊朗放話：繼續關閉荷莫茲 布蘭特再漲破100美元

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

相關新聞

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規劃這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

美國與以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

美國中央司令部(U.S. Central Command)12日表示，一架美軍空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，當時共有兩架軍機涉入這起事件，其中一架安全降落；美軍初步調查指出，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊造成，目前持續搜救，傷亡情況不明。

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

自美以伊開戰後，荷莫茲海峽商業航行陷入中斷，隨著戰事趨向緩和，中國航運公司正為全面復航在作準備。3月11日凌晨，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，這是3月1日海峽事實上封閉後，首艘通過的中國籍船舶，懸掛五星紅旗，標誌著中資航運在緊張局勢中逐步恢復的關鍵一步。

