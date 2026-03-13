德黑蘭：船舶要通過荷莫茲海峽 須與伊朗海軍協調

根據伊朗通訊社梅爾社（Mehr）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里今天表示，船舶若要通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），必須與伊朗海軍協調。

路透社報導，伊朗新最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天表示，伊朗會繼續抗戰，並持續封鎖荷莫茲海峽作為對付美國和以色列的籌碼。這是他接替死於美以聯合空空襲的父親阿里．哈米尼（Ali Khamenei）上任後，首度發布據稱是他的發言。

巴格赫里（Esmaeil Baghaei）表示：「荷莫茲海峽的安全對伊朗來說至關重要，因為伊朗的安全與區域安全息息相關。伊朗擁有波斯灣和阿曼海（Sea ofOman）最長的海岸線，一直以來都負擔成本來保護這條戰略水道。」

他還說：「美國與猶太復國運動政權在區域製造的不安全，會影響船舶行動。不過，伊朗不希望這道海峽變得不安全，（因此）船舶通過時必須與伊朗海軍協調，以維護海上安全。」

本週稍早受到市場看好中東衝突會迅速結束激勵，國際油價一度回落。但如今這場全球能源供應史上最嚴重中斷情況之一眼看可能拖延下去，油價應聲再度衝破每桶100美元。