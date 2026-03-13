伊朗小學被轟炸逾百人亡 大陸紅十字會援助640萬元

美以攻擊伊朗，伊朗一所小學被轟炸，造成至少165人喪生。中國外交部今天表示，中國紅十字會將提供緊急人道主義援助20萬美元（約新台幣640萬元）。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上表示，中方對伊朗小學遇難學生表示深切哀悼，向遇難學生家屬致以誠摯慰問。中國紅十字會決定提供伊朗紅新月會緊急人道主義援助20萬美元，專門用於慰問、撫恤遇難學生家長。

郭嘉昆強調，中方譴責一切無差別襲擊平民和非軍事目標的行為，襲擊學校、傷害兒童更嚴重違背國際人道法，突破人類道德良知底線。中方願繼續本著人道主義精神，向伊方提供必要幫助，支持伊朗人民度過難關。

伊朗指控美國、以色列攻擊南部城鎮米納布（Minab）的一所小學，伊朗國家媒體報導，至少有165人在攻擊中喪生，其中多為兒童。

美國總統川普（Donald Trump）將伊朗小學遭轟炸一事歸咎伊朗。川普7日在空軍一號上對媒體表示，「我們認為是伊朗做的。因為如各位所知，他們的彈藥非常不精準，毫無準確性可言」。

紐約時報9日披露，根據伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News）上傳的一段影片，顯示一枚美國戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）擊中一個由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）營運的基地，這座基地緊鄰事發學校。美軍是這次衝突中唯一使用戰斧巡弋飛彈的部隊。