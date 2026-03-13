伊朗小學被轟炸逾百人亡 大陸紅十字會援助640萬元

快訊

中央社／ 上海13日電

美以攻擊伊朗，伊朗一所小學被轟炸，造成至少165人喪生。中國外交部今天表示，中國紅十字會將提供緊急人道主義援助20萬美元（約新台幣640萬元）。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上表示，中方對伊朗小學遇難學生表示深切哀悼，向遇難學生家屬致以誠摯慰問。中國紅十字會決定提供伊朗紅新月會緊急人道主義援助20萬美元，專門用於慰問、撫恤遇難學生家長。

郭嘉昆強調，中方譴責一切無差別襲擊平民和非軍事目標的行為，襲擊學校、傷害兒童更嚴重違背國際人道法，突破人類道德良知底線。中方願繼續本著人道主義精神，向伊方提供必要幫助，支持伊朗人民度過難關。

伊朗指控美國以色列攻擊南部城鎮米納布（Minab）的一所小學，伊朗國家媒體報導，至少有165人在攻擊中喪生，其中多為兒童。

美國總統川普（Donald Trump）將伊朗小學遭轟炸一事歸咎伊朗。川普7日在空軍一號上對媒體表示，「我們認為是伊朗做的。因為如各位所知，他們的彈藥非常不精準，毫無準確性可言」。

紐約時報9日披露，根據伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News）上傳的一段影片，顯示一枚美國戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）擊中一個由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）營運的基地，這座基地緊鄰事發學校。美軍是這次衝突中唯一使用戰斧巡弋飛彈的部隊。

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規劃這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

美國與以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

美國中央司令部(U.S. Central Command)12日表示，一架美軍空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，當時共有兩架軍機涉入這起事件，其中一架安全降落；美軍初步調查指出，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊造成，目前持續搜救，傷亡情況不明。

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

自美以伊開戰後，荷莫茲海峽商業航行陷入中斷，隨著戰事趨向緩和，中國航運公司正為全面復航在作準備。3月11日凌晨，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，這是3月1日海峽事實上封閉後，首艘通過的中國籍船舶，懸掛五星紅旗，標誌著中資航運在緊張局勢中逐步恢復的關鍵一步。

從不干預到釋油 川普立場2小時急轉彎 挨批「對戰爭後果毫無準備」

中東戰火推升油價之際，美國宣布將從戰略石油儲備中釋出1.72億桶原油，此舉是國際能源總署(IEA)成員國同步釋出總計4億桶儲油計畫的一部分，創該機構史上最大規模的緊急釋油紀錄。不過，這項決策背後其實隱藏著川普在短短數小時內立場急轉彎，反映他的政府在處理伊朗戰事時的決策反覆。

