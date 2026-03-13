普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

美國與以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

金融時報報導，在伊朗戰爭爆發之前，俄羅斯因油價下跌，加上華府施壓而失去大部分對印度的銷售，一直處於困境。根據國際能源署（IEA）12日發布的報告，俄羅斯原油與石油產品出口在2月大跌11.4%，降至每日660萬桶，是自2022年入侵烏克蘭以來的最低水平。

不過，在美以對伊朗發動戰爭之後，莫斯科目前估計已從石油出口稅收中獲得13億至19億美元的意外之財。此外，美國也放鬆對俄羅斯的制裁，以及限制印度購買俄國石油的壓力，促使大量油輪駛向印度洋。

根據產業數據與多名分析師評估計算，假設俄羅斯烏拉爾原油本月平均價格約為每桶70至80美元，而非維持在前兩個月平均約每桶52美元的水平，俄羅斯政府到3月底可能獲得33億至49億美元的整體額外收入。

這場戰爭也為俄羅斯提供機會，得以在部分波灣國家難以出口能源產品時，加強對全球能源市場的影響力。俄羅斯正試圖抓住良機。總統普亭9日表示，能源市場正朝著「新的定價現實」發展，並提出恢復對歐洲能源出口的想法。

克里姆林宮之後宣布，普亭與美國總統川普進行一場「非常富有成效的對話」。川普隨後提到，為了降低油價，「在情況恢復正常之前」，可能會考慮「解除對一些未具名國家的制裁」。

這情況已引發美國盟友的警覺。一家大型能源公司的研究警告，如果中東供應中斷持續，歐洲各國政府可能面臨壓力，延後即將實施的俄羅斯液化天然氣（LNG）禁令，從而抵消多年來孤立莫斯科的努力。

基輔經濟學院能源與氣候研究主管多多諾夫（Borys Dodonov）表示，目前的情況在很大程度上取決於中東衝突將持續多久，但當前的高油價「將幫助俄羅斯在本季度達到預算指標，甚至開始存下一些錢」。