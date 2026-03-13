快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭5日抵達莫斯科克里姆林宮，出席與各專業領域女性代表的會議，祝賀即將到來的國際婦女節。美聯社
俄羅斯總統普亭5日抵達莫斯科克里姆林宮，出席與各專業領域女性代表的會議，祝賀即將到來的國際婦女節。美聯社

美國以色列伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

金融時報報導，在伊朗戰爭爆發之前，俄羅斯因油價下跌，加上華府施壓而失去大部分對印度的銷售，一直處於困境。根據國際能源署（IEA）12日發布的報告，俄羅斯原油與石油產品出口在2月大跌11.4%，降至每日660萬桶，是自2022年入侵烏克蘭以來的最低水平。

不過，在美以對伊朗發動戰爭之後，莫斯科目前估計已從石油出口稅收中獲得13億至19億美元的意外之財。此外，美國也放鬆對俄羅斯的制裁，以及限制印度購買俄國石油的壓力，促使大量油輪駛向印度洋。

根據產業數據與多名分析師評估計算，假設俄羅斯烏拉爾原油本月平均價格約為每桶70至80美元，而非維持在前兩個月平均約每桶52美元的水平，俄羅斯政府到3月底可能獲得33億至49億美元的整體額外收入。

這場戰爭也為俄羅斯提供機會，得以在部分波灣國家難以出口能源產品時，加強對全球能源市場的影響力。俄羅斯正試圖抓住良機。總統普亭9日表示，能源市場正朝著「新的定價現實」發展，並提出恢復對歐洲能源出口的想法。

克里姆林宮之後宣布，普亭與美國總統川普進行一場「非常富有成效的對話」。川普隨後提到，為了降低油價，「在情況恢復正常之前」，可能會考慮「解除對一些未具名國家的制裁」。

這情況已引發美國盟友的警覺。一家大型能源公司的研究警告，如果中東供應中斷持續，歐洲各國政府可能面臨壓力，延後即將實施的俄羅斯液化天然氣（LNG）禁令，從而抵消多年來孤立莫斯科的努力。

基輔經濟學院能源與氣候研究主管多多諾夫（Borys Dodonov）表示，目前的情況在很大程度上取決於中東衝突將持續多久，但當前的高油價「將幫助俄羅斯在本季度達到預算指標，甚至開始存下一些錢」。

伊朗戰爭 以色列 伊朗 美國 普亭 能源 俄羅斯 石油 中東 油價

延伸閱讀

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

長平觀察：與烏對峙傷亡慘重…美國、伊朗駁火救了普亭？俄油制裁被鬆綁

市場觀望 原油未漲破心理關卡

相關新聞

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規劃這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

美國與以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

美國總統川普對伊朗戰事進程的說法反覆，引發市場與盟友困惑。路透報導，這背後是白宮內部三股勢力激烈拉鋸，爭相影響他的決策：經濟與政治顧問、共和黨鷹派，以及川普的民粹支持者。

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

美國中央司令部(U.S. Central Command)12日表示，一架美軍空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，當時共有兩架軍機涉入這起事件，其中一架安全降落；美軍初步調查指出，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊造成，目前持續搜救，傷亡情況不明。

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

自美以伊開戰後，荷莫茲海峽商業航行陷入中斷，隨著戰事趨向緩和，中國航運公司正為全面復航在作準備。3月11日凌晨，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，這是3月1日海峽事實上封閉後，首艘通過的中國籍船舶，懸掛五星紅旗，標誌著中資航運在緊張局勢中逐步恢復的關鍵一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。