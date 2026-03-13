嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規劃這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

3名知情人士表示，川普政府高層在最近向國會議員進行的機密簡報中承認，並未將伊朗可能因應軍事打擊而關閉海峽的情況納入規劃。多名消息人士說，原因在於政府官員認為，關閉海峽對伊朗自身造成的傷害會大於美國；2025年夏天美國攻擊核子設施後，伊朗多次威脅封鎖海峽卻始終未付諸行動，也讓美方更堅信這項看法。

此外，消息人士透露，總統川普的國安團隊未能充分考慮部分官員所稱、政府如今正面臨的「最壞情境」可能帶來的後果。儘管財政部長貝森特與能源部長萊特在這場衝突的規劃與執行過程中一直扮演關鍵角色，但原本在過去政府決策中屬於核心要素的跨部門分析與預測，在此次僅被視為次要考量。川普在國安決策上又傾向依賴小圈子親近顧問，使跨部門對於封鎖海峽可能引發經濟衝擊的討論被邊緣化。

多名現任與前任美國官員表示，任何針對伊朗的軍事行動計畫通常都會將伊朗關閉荷莫茲海峽的可能性納入考量。美軍長期以來一直維持並更新相關計畫，以應對伊朗在這條關鍵水道採取軍事行動。

不過，官員12日表示，川普政府目前為緩解日益加劇的經濟衝擊所採取的措施，包括由海軍護航油輪通過海峽等高風險行動，可能仍需數周時間才會見效。航運業高層曾多次向美國海軍要求軍事護航，但全部遭到拒絕；美軍官員在例行簡報中多次指出，軍方尚未收到啟動護航行動的命令，而且五角大廈認為目前情勢仍過於危險，暫時無法實施護航。

此外，在全球石油與液化天然氣供應充足、美國石油產量創歷史新高的情況下，川普政府認為委內瑞拉政府態度配合，並可能迅速擴大石油產量，全球層面的下行風險並未被視為主要考量。

消息人士指出，事態發展至此，反映出地緣政治判斷、能源市場預測與多重戰略優先考量交織形成的複雜局面。與此同時，川普仍持續淡化能源市場的動盪，而荷莫茲海峽的實際情況，也讓接受CNN訪問的外交界人士、前美國經濟與能源官員以及業界高層感到不解。