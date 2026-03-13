快訊

伊朗戰事燒向航空業 機票漲9%且恐數月高票價

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

伊朗戰事推升國際油價，越來越多航空公司加入調漲機票行列；航空業界研判，機票價格可能上漲高達9%，高票價恐會持續數月之久。

衛報（The Guardian）與彭博等報導，國泰航空（Cathay Pacific）、亞洲航空（AirAsia）與泰國航空（Thai Airways）紛紛追隨澳洲航空（Qantas）腳步調漲機票；中東衝突推升油價，並使旅客湧向亞洲的其他轉機地點。

美國以色列對伊朗開戰導致油價飆升，中東油國的煉油廠運作受衝擊。專家預測即便衝突結束，高票價恐仍得持續數月。

雖然有些航空公司先前已有固定價格購油的避險機制，但這卻不包含將原油提煉為航空燃油的成本，因此業者仍暴露於價格衝擊風險中。

國泰航空行政總裁林紹波（Ronald Lam）11日告訴投資人，由於公司完全沒有煉油這部分的避險，且燃油成本的避險也僅有30%，因此要調高旅客的燃油附加費。

亞洲航空12日宣布將調漲票價與燃油附加費，並承諾會隨市場變化浮動調整；泰國航空已對外表示，預計機票價格將上漲10%至15%。澳洲航空與紐西蘭航空（Air New Zealand）10日表示調漲價格，紐航今天還宣布取消3月16至5月3日期間共數千個航班，預估影響約4萬4000名乘客。

中東地區的航班取消或延誤，迫使旅客轉向其他替代航線，導致需求激增，短期票價進一步攀升。

國泰航空4月中雪梨往返倫敦的商務艙票價高達3萬9577澳幣（約新台幣89萬）令人咋舌；同航線的經濟艙票價也超過3000澳幣（將近新台幣7萬）。

國際航空運輸協會（IATA）總監華爾希（WillieWalsh）說：「機票價格恐上漲約8%或9%。」全球油價基準之一的布倫特原油價格今天又飆破每桶100美元，華爾希說，燃料成本約占航空公司營運支出的25%。

對新興市場的航空公司而言，價格波動帶來的衝擊更嚴重，像拉丁美洲一些航空公司就要同時面臨燃油價格上漲與本國貨幣貶值的雙重壓力。

不過華爾希表示，全球航空需求並未減弱，許多原本前往中東的行程只是改為前往歐洲或亞洲，國際航空運輸協會仍預測今年全球航空旅客人數會增長4.4%。

相關新聞

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

美國與以色列對伊朗開戰後，新任最高領袖穆吉塔巴在首份聲明中表示，應持續將「封鎖荷莫茲海峽」作為施壓手段。CNN 13日報導，數名知情人士指出，五角大廈與國家安全委員會在規劃這項行動時，嚴重低估伊朗因應美國軍事打擊而關閉海峽的意願。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

普亭大贏家！美伊開戰推高油價 俄羅斯每天多進帳1.5億美元

美國與以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽實質關閉後，印度與中國對俄羅斯原油的需求上升，使俄羅斯每天可從石油銷售獲得高達1.5億美元（台幣約48.27億元）的額外預算收入，成為這場中東衝突中的最大贏家。

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

美國總統川普對伊朗戰事進程的說法反覆，引發市場與盟友困惑。路透報導，這背後是白宮內部三股勢力激烈拉鋸，爭相影響他的決策：經濟與政治顧問、共和黨鷹派，以及川普的民粹支持者。

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

美國中央司令部(U.S. Central Command)12日表示，一架美軍空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，當時共有兩架軍機涉入這起事件，其中一架安全降落；美軍初步調查指出，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊造成，目前持續搜救，傷亡情況不明。

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

自美以伊開戰後，荷莫茲海峽商業航行陷入中斷，隨著戰事趨向緩和，中國航運公司正為全面復航在作準備。3月11日凌晨，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，這是3月1日海峽事實上封閉後，首艘通過的中國籍船舶，懸掛五星紅旗，標誌著中資航運在緊張局勢中逐步恢復的關鍵一步。

