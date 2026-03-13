伊朗戰事燒向航空業 機票漲9%且恐數月高票價

伊朗戰事推升國際油價，越來越多航空公司加入調漲機票行列；航空業界研判，機票價格可能上漲高達9%，高票價恐會持續數月之久。

衛報（The Guardian）與彭博等報導，國泰航空（Cathay Pacific）、亞洲航空（AirAsia）與泰國航空（Thai Airways）紛紛追隨澳洲航空（Qantas）腳步調漲機票；中東衝突推升油價，並使旅客湧向亞洲的其他轉機地點。

美國與以色列對伊朗開戰導致油價飆升，中東油國的煉油廠運作受衝擊。專家預測即便衝突結束，高票價恐仍得持續數月。

雖然有些航空公司先前已有固定價格購油的避險機制，但這卻不包含將原油提煉為航空燃油的成本，因此業者仍暴露於價格衝擊風險中。

國泰航空行政總裁林紹波（Ronald Lam）11日告訴投資人，由於公司完全沒有煉油這部分的避險，且燃油成本的避險也僅有30%，因此要調高旅客的燃油附加費。

亞洲航空12日宣布將調漲票價與燃油附加費，並承諾會隨市場變化浮動調整；泰國航空已對外表示，預計機票價格將上漲10%至15%。澳洲航空與紐西蘭航空（Air New Zealand）10日表示調漲價格，紐航今天還宣布取消3月16至5月3日期間共數千個航班，預估影響約4萬4000名乘客。

中東地區的航班取消或延誤，迫使旅客轉向其他替代航線，導致需求激增，短期票價進一步攀升。

國泰航空4月中雪梨往返倫敦的商務艙票價高達3萬9577澳幣（約新台幣89萬）令人咋舌；同航線的經濟艙票價也超過3000澳幣（將近新台幣7萬）。

國際航空運輸協會（IATA）總監華爾希（WillieWalsh）說：「機票價格恐上漲約8%或9%。」全球油價基準之一的布倫特原油價格今天又飆破每桶100美元，華爾希說，燃料成本約占航空公司營運支出的25%。

對新興市場的航空公司而言，價格波動帶來的衝擊更嚴重，像拉丁美洲一些航空公司就要同時面臨燃油價格上漲與本國貨幣貶值的雙重壓力。

不過華爾希表示，全球航空需求並未減弱，許多原本前往中東的行程只是改為前往歐洲或亞洲，國際航空運輸協會仍預測今年全球航空旅客人數會增長4.4%。