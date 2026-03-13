快訊

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據知情人士，美國總統川普對伊朗戰事進程的說法反覆，是因為背後有三股勢力在角力。路透
美國總統川普對伊朗戰事進程的說法反覆，引發市場與盟友困惑。路透報導，這背後是白宮內部三股勢力激烈拉鋸，爭相影響他的決策：經濟與政治顧問、共和黨鷹派，以及川普的民粹支持者。

知情人士透露，來自財政部與國家經濟委員會的經濟顧問警告，燃油成本飆升恐迅速削弱民眾對戰爭的支持。白宮幕僚長威爾斯政治顧問也提出類似看法，主張川普應將「勝利」定義為有限度的軍事成果，並釋出戰事接近尾聲的訊號，好穩住油價並緩解市場焦慮。

然而，以參議員葛理漢與柯頓為首的共和黨鷹派，則敦促川普維持對伊朗的軍事壓力，堅稱美國必須阻止德黑蘭取得核武，並對美軍與航運遭襲作出強硬回應。

與此同時，來自川普民粹基本盤的壓力也不容小覷。包括前白宮策略師班農和評論員卡爾森（Tucker Carlson）等，正極力勸說白宮避免陷入另一場曠日廢時的中東戰爭。

一名川普顧問形容，當前的溝通策略是對不同受眾傳遞不同訊號：讓鷹派相信攻勢持續、讓市場認為戰爭即將結束，同時讓基本盤確信衝突不會失控。

分析指出，部分白宮幕僚認為川普可能受到此前委內瑞拉突襲成功的影響，原以為伊朗戰事也能迅速取得成果，但後來證明伊朗是更頑強、武裝更精良的對手。白宮新聞秘書李維特回應稱，此報導基於匿名來源的臆測，強調川普善於傾聽，但他仍是最終決策者。

國泰商務艙91萬惹議！美伊戰爭下機票恐漲30% 專家：要訂趁早

全球航空業早已因俄烏戰爭而受到干擾，美國與以色列對伊朗開戰，不僅進一步壓縮全球可安全通行的空域，也推高油價並限制煉油廠運作，同時迫使旅客轉向亞洲的替代轉機地點，使國泰航空、亞洲航空和泰國航空等航空公司加入提高機票價格的行列。專家預測，即使衝突結束，機票價格仍可能在數月內維持高位。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

美國總統川普在美東時間13日凌晨零時33分於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣稱，美國正「全面摧毀伊朗」，並揚言「今天等著看這些瘋狂人渣的下場吧」。他還表示，身為美國第47任總統，「能夠殺死他們是一種莫大的榮耀」。

繼續「斬首」？內唐亞胡稱伊朗已非昔日伊朗 不保證新最高領袖安全

以色列總理內唐亞胡12日召開記者會表示，在以色列與美國持續對伊朗作戰之際，以色列「正變得比以往任何時候都更強大」，並暗示不會保證伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的安全。

接班後一路神隱！伊朗新最高領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

