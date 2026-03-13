快訊

川普談伊朗新最高領袖 認為仍生還但身受損傷

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普表示，他認為新的伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼仍活著，但「身受損傷」。穆吉塔巴的父親、前伊朗最高領袖哈米尼在美以對伊朗開戰首日遭擊斃。

路透社報導，自從8日由神職人員會議選出後，穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）尚未在伊朗人面前露面，他今天的首次發言是由一名電視主播代為宣讀。

一名伊朗官員昨天告訴路透社，新任最高領袖僅受輕傷，但仍持續處理政務。伊朗國家電視台稍早稱穆吉塔巴．哈米尼在戰爭中受傷。

川普接受福斯新聞（Fox News）「布萊恩•吉米德秀」（The Brian Kilmeade Show）節目訪問時表示：「我想他可能還（活著）。我覺得他身受損傷，但我認為他可能還以某種狀態活著，你知道的。」福斯新聞今晚刊登川普的談話。

穆吉塔巴．哈米尼在首次公開談話中，矢言持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並呼籲鄰國關閉境內美軍基地，否則伊朗可能以這些基地為目標。

美國與以色列2月28日對伊朗展開攻擊，擊殺伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。隨後，伊朗襲擊以色列與擁有美國基地的波斯灣國家作為回應。

隨著戰爭即將屆滿兩週，目前已有數千人喪命，金融市場陷入動盪，伊朗、以色列與美國領袖都表現出頑抗態度，並誓言持續奮戰。

