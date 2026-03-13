川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普12日在華府白宮舉行的「婦女歷史月」活動上發表演說。歐新社
美國總統川普在美東時間13日凌晨零時33分於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣稱，美國正「全面摧毀伊朗」，並揚言「今天等著看這些瘋狂人渣的下場吧」。他還表示，身為美國第47任總統，「能夠殺死他們是一種莫大的榮耀」。

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116219981665423629

川普指出，無論是在軍事、經濟或其他各方面，美國都正在「全面摧毀伊朗這個恐怖主義政權」，但如果去閱讀那家「失敗的紐約時報」，就會誤以為美國並未取得勝利。

目前尚不清楚紐約時報哪一篇報導惹惱川普，但他寫道，伊朗的海軍與空軍都已經不存在，飛彈、無人機以及其他武器正被徹底摧毀，領導人也已被「從地面上抹去」。他並稱，美國擁有無與倫比的火力、無限的彈藥以及充足的時間，「今天等著看這些瘋狂人渣的下場吧」。

川普表示，伊朗47年來一直在世界各地殺害無辜民眾，而身為美國第47任總統的他「現在正殺死他們」，並稱「能夠這樣做是莫大的榮耀」。

