中東戰爭第13天》法軍首傳陣亡 最新發展一次看

中東戰爭今天進入第13天，法國證實首名軍人在伊拉克遇襲陣亡。隨著伊朗與真主黨對以色列發動新一輪大規模飛彈及火箭攻勢，加上荷莫茲海峽持續封鎖，布倫特原油價格已衝破每桶100美元大關。

以下是法新社彙整中東戰爭的最新事態發展。

● 美以動向

以色列軍方當地時間13日凌晨表示，伊朗向以色列發射了新一輪飛彈，緊急救援部門報告稱以國北部有兩人受傷。

軍方在Telegram上發文稱：「不久前，以色列國防軍（IDF）識別到從伊朗向以色列國土發射的飛彈。防禦系統正在運作以攔截威脅。」

以色列軍方表示，已攻擊伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）旗下準軍事組織「巴斯杰」（Basij）在伊朗首都德黑蘭設立的檢查站，作為削弱當局控制努力的一部分。

以軍隨後表示，12日晚間在德黑蘭發動新一輪大規模攻擊，連續第13天推進對伊朗的軍事行動。

以軍也進一步深入黎巴嫩南部，並要居民「立即向北移動至薩拉尼河（Zahrani River）以北」，該處距離以色列邊境約40公里。

以軍表示，獲伊朗支持的黎巴嫩組織真主黨夜間發射了「約200枚火箭」，並稱這是開戰以來最大規模的一波火箭攻勢。

以色列持續空襲黎巴嫩首都貝魯特，並威脅如果激進組織真主黨（Hezbollah）不停止攻擊，將擴大行動並占領黎巴嫩領土。

美國方面，美國軍方表示，一架KC-135空中加油機在伊拉克西部墜毀，而涉及此事的另一架飛機已安全降落。

負責美軍在中東地區事務的美軍中央司令部（CENTCOM）表示：「其中一架飛機在伊拉克西部墜毀，第2架已安全降落。這並非由敵方或友軍砲火所致。」

美國總統川普告訴記者，對伊朗的戰爭正「非常迅速地」進行。他在白宮表示：「進展非常順利，我們的軍隊無與倫比。」他並未直接回應伊朗新任最高領袖的最新言論。

● 伊朗動向

伊朗國家電視台一名主播宣讀的聲明指出，伊朗新任最高領袖、已故最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）12日矢言，將為在衝突中喪生的伊朗人民復仇。他的父親及其他家庭成員在2月28日戰爭首波攻擊中喪生。

據部分伊朗官員和國家電視台說法，穆吉塔巴本人也在攻擊中受傷。他的下落和身體狀況細節不明，促使以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）呼籲他「露個臉」。

伊朗副外長表示，伊朗並未在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）布設水雷。川普先前曾稱美軍在這條水道攻擊了28艘伊朗布雷艇。

他告訴法新社，伊朗正允許部分國家的船隻通過這條在戰爭期間實際上一直處於關閉狀態的狹窄航道。

● 油價股匯動態

國際能源總署（IEA）表示，這場戰爭「正造成全球石油市場史上最大的供應中斷」，因為伊朗對區域供應的扼制迫使波斯灣產油國大幅減產。

IEA市場報告指出，目前原油產量每日至少減少了800萬桶。

在伊朗矢言攻擊中東石油資源並持續扼守荷莫茲海峽後，布倫特原油價格12日進一步攀升至每桶100美元以上，亞洲股市早盤則下跌。

能源價格的上漲可能導致全球經濟物價全面上揚。

● 其他國家及組織

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，一名法國士兵在伊拉克自治的庫德斯坦（Kurdistan）地區一場攻擊中喪生，證實這是中東戰事爆發以來首位陣亡的法國軍人。

自從上月美國與以色列對伊朗的攻擊使中東陷入戰爭以來，多起歸咎於親伊朗派系的攻擊鎖定外國部隊駐紮的地區，這些部隊是作為國際反聖戰聯盟一環部署於此。

沙烏地阿拉伯國防部當地時間13日表示，在伊朗因應美以攻擊而對盛產石油的波斯灣國家發動攻擊之際，沙國攔截了數十架進入沙國空域的無人機。

沙烏地國防部發言人在社群平台X上發文表示：「12架無人機在進入沙烏地空域後遭到攔截並摧毀。」當局先前已報告另有至少16架無人機被擊落。

高階安全官員與武裝派系官員告訴法新社，昨天在伊拉克靠近伊拉克-敘利亞邊境地區及首都巴格達的空襲，造成至少11名伊朗支持的戰士喪生。

伊拉克當局譴責這些對「人民動員」（Hashed al-Shaabi）基地的「公然攻擊」。「人民動員」前身為準軍事團體，現已整合至正規軍，其中也包含來自伊朗支持的武裝團體的旅級單位。