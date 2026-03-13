伊拉克庫德區遇襲法軍殉職 馬克宏稱無法接受

法國總統馬克宏今天表示，伊拉克庫德族自治區今天遭遇攻擊，造成一名法國官兵喪生，證實首次有法國軍人在中東戰爭中陣亡，稱這類攻擊令人無法接受。

法新社報導，自美國與以色列上月聯手空襲伊朗，讓中東地區陷入戰爭以來，多起被歸咎於親伊朗派系的攻擊，持續鎖定外國部隊駐紮的地區。這些部隊是國際反聖戰士聯盟的一部分。

馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上發文表示，這名軍人「在伊拉克阿比爾（Erbil）地區的一場襲擊中為法國捐軀」，並補充說另有數名官兵受傷。馬克宏沒有說明誰是這起攻擊的幕後黑手。

法國軍方稍早表示，數架無人機襲擊一座基地，當時法軍正在與伊拉克部隊進行反恐訓練。阿比爾省長指出，這波攻擊動用了兩架無人機，擊中距離區域首府約40公里的馬拉卡拉（Mala Qara）基地。

法國軍方昨天表示，這起攻擊造成6人受傷。目前還不清楚陣亡官兵是否包含在傷亡數字中。

馬克宏說，「伊朗戰爭無法成為發動這類攻擊的理由」，並稱這起攻擊「令人無法接受」。

在這名官兵陣亡前，位於阿比爾的義大利基地也遭遇無人機攻擊。這個基地設於阿比爾的軍事營地內，當時還有其他外國部隊駐紮。那起攻擊沒有造成人員受傷，但義大利表示，已暫時撤離基地的軍事人員。

包括義大利與法國在內的多國官兵，目前正在伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）訓練庫德族安全部隊成員，作為以華府為首的反聖戰士聯盟的一部分。

馬克宏今天發文表示：「他們駐紮在伊拉克，是在打擊恐怖主義的嚴格框架下進行。」他指的是遇襲的法國軍人。馬克宏強調，法國對中東戰爭的立場「純屬防禦性質」。