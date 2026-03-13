韓國最高油價管制正式上路 民眾多抱持正面態度

美伊戰爭致國際油價飆升，韓國從今天開始實施石油最高價格制，管控煉油公司供應價格，部分民眾已感受到差異，對政策抱正面態度，總統李在明強調，「如果被坑請向我檢舉。」

「石油最高價格制」上限設定在低於目前四大煉油公司平均供應價格的水準（汽油1833韓元、柴油1930韓元、煤油1730韓元，分別約新台幣40.7元、42.8元、38.4元）。

根據韓聯社報導，今天制度正式上路之後，長期受高油價壓影響的農民、自營業者與一般民眾普遍表示鬆了一口氣，整體氣氛偏向正面。不過第一線加油站有此尚未以調降後的價格取得油品，因此民眾真正感受到政策效果仍需一些時間。

韓國石油公社油價資訊系統Opinet的全國平均油價顯示，今天汽油較昨天每公升下降了26.16韓元（約新台幣0.58元）、柴油則下降了34.83韓元（約新台幣0.77元）。

住在大田的上班族羅先生表示，「我經常到外地出差，油價上漲感受很明顯，昨天一直撐著沒加油，今天早上才加。」在京畿道某加油站加油的金先生則表示，「最高價格制一實施就降這麼多，真的很神奇。」

不過蔚山一家加油站業者表示，「顧客都期待油價今天就下降，但我們之前是用高價進油，現在只能先把庫存賣完，所以很難立刻調整價格。」

韓國總統李在明今天在社群媒體上表示，為了穩定因國際局勢動盪而波動的國內油價，政府決定對供應價格設定明確上限。李在明強調「為了防止部分業者趁局勢混亂牟取暴利或獲得不當利益，需要國民的監督與參與，如果發現違反制度的加油站，請立即向我檢舉。」

韓國產業通商資源部長金正官今天也表示，石油最高價格制實施首日，市場價格已出現下調效果，並直言，「若有企業利用當前困境牟取暴利，必須以社會共同體的名義嚴懲不貸」，並強調將追究違反制度的煉油公司與加油站責任。