快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰商務艙91萬惹議！美伊戰爭下機票恐漲30% 專家：要訂趁早

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架國泰航空貨機2025年10月29日從墨西哥費利佩安赫萊斯國際機場起飛。路透
一架國泰航空貨機2025年10月29日從墨西哥費利佩安赫萊斯國際機場起飛。路透

全球航空業早已因俄烏戰爭而受到干擾，美國以色列伊朗開戰，不僅進一步壓縮全球可安全通行的空域，也推高油價並限制煉油廠運作，同時迫使旅客轉向亞洲的替代轉機地點，使國泰航空、亞洲航空和泰國航空等航空公司加入提高機票價格的行列。專家預測，即使衝突結束，機票價格仍可能在數月內維持高位。

澳洲衛報與經濟學人報導，中東上空在正常情況下通常充滿客機，但在過去十天裡，這些客機被飛彈與無人機所取代。波斯灣的領空遠小於俄羅斯廣闊的天空，如今多數東西向航班都被擠進位於亞塞拜然上空的一條狹窄空中走廊。印度航空等公司在倫敦飛往德里的航線上選擇繞過波斯灣南側飛行，使航程增加約50分鐘。倫敦飛往東京等航線的航程則增加將近兩小時。

國泰航空行政總裁林紹波（Ronald Lam）向投資者表示，由於國泰並未對煉油利潤率進行對沖，且僅對30%的燃油成本進行對沖，因此計畫提高旅客燃油附加費。他說：「由於航空燃油價格幾乎翻倍，我認為我們很快會宣布提高客運和貨運的燃油附加費。」

亞洲航空宣布將暫時提高票價與燃油附加費，並承諾將隨市場情況變化重新調整。泰國航空也預計票價將上漲10%至15%。澳洲航空與紐西蘭航空已於10日表示提高票價；紐西蘭航空12日補充指出，將於3月16日至5月3日期間取消數千個航班，影響約4.4萬名乘客。

中東航線的航班取消與中斷迫使國際旅客轉向替代航線，導致需求激增，也在短期內推高價格。國泰航空因4月中旬從雪梨往返倫敦的商務艙機票價格達39577澳元（約新台幣91萬4624元）而引起關注；同一航線的經濟艙票價則超過3000澳元（約新台幣6萬9330元）。林紹波表示，從澳洲飛往歐洲以及從印度飛往美國等通常經由中東的航線，票價漲幅尤為顯著。

航空分析公司Cirium分析師泰勒（Ellis Taylor）表示，少有航空公司營運的長途航線，機票可能出現最大漲幅，特別是那些過去由阿聯酋航空、阿提哈德航空和卡達航空服務的航線。此外，未來兩週內預訂的機票可能會更加昂貴，且航班供應量似乎有所下降，即使是提前到7月的航班也是如此，對票價造成進一步壓力。

雪梨大學運輸學教授默克特（Rico Merkert）表示，未來幾個月計畫搭機旅行的旅客最好立即訂票，以避免高達30%的普遍漲價。他強調，這並非因為航空公司想賺取暴利，對部分航空公司來說純粹是生存問題。即使戰爭立即結束，航空公司仍需要大約兩個月時間，才會有信心降低未來預訂的價格；而計畫在9月或之後出行的旅客最好再等等，以防戰爭很快結束。

航線 俄烏戰爭 機票 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

大陸航空公司再度停飛杜拜航線

受戰爭影響航空油價翻倍 國泰航空宣布調漲客運燃油附加費

中東戰爭催升油價 附加燃油費恐調漲？我國籍航空：持續觀察

中東戰火提高燃料成本…國泰航空調漲燃油附加費 長程來回增約4732元

相關新聞

國泰商務艙91萬惹議！美伊戰爭下機票恐漲30% 專家：要訂趁早

全球航空業早已因俄烏戰爭而受到干擾，美國與以色列對伊朗開戰，不僅進一步壓縮全球可安全通行的空域，也推高油價並限制煉油廠運作，同時迫使旅客轉向亞洲的替代轉機地點，使國泰航空、亞洲航空和泰國航空等航空公司加入提高機票價格的行列。專家預測，即使衝突結束，機票價格仍可能在數月內維持高位。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

繼續「斬首」？內唐亞胡稱伊朗已非昔日伊朗 不保證新最高領袖安全

以色列總理內唐亞胡12日召開記者會表示，在以色列與美國持續對伊朗作戰之際，以色列「正變得比以往任何時候都更強大」，並暗示不會保證伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的安全。

接班後一路神隱！伊朗新最高領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

伊拉克庫德區遇襲法軍殉職 馬克宏稱無法接受

法國總統馬克宏今天表示，伊拉克庫德族自治區今天遭遇攻擊，造成一名法國官兵喪生，證實首次有法國軍人在中東戰爭中陣亡，稱這類...

伊朗不對稱戰鎖死荷莫茲海峽 台灣現成教材？

美國總統川普表示，美軍在2天內擊沉28艘伊朗布雷艇，瓦解其在荷莫茲海峽布雷的圖謀。這數字可能感覺很威，實際效果則不然。在美國和以色列的狂轟濫炸下，伊朗的正規戰力受到重創，現在是不對稱戰力派上用場的時刻。不對稱戰力是華府指定的台灣建軍方向，伊朗可當作現成的教材。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。