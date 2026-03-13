伊朗誓襲中東石油資源 沙烏地擊落無人機

伊朗矢言攻擊中東石油資源並持續封鎖荷莫茲海峽後，沙烏地阿拉伯軍隊今天攔截20多架無人機。

法新社報導，以色列今天凌晨也遭到伊朗飛彈襲擊，以軍表示防空系統持續運作以攔截飛彈。

國際能源總署（IEA）警告，中東戰事可能導致「史上最大規模的石油供應中斷」，但美國總統川普在社群媒體發文寫道，阻止伊朗「邪惡帝國」取得核武比原油價格更重要。

隨著這場危機對全球經濟的影響日益加劇，川普面臨巨大政治壓力，對於美國軍事行動何時結束也發出矛盾的訊息。

伊朗近日對駐有美國軍事資產的鄰國發動一波又一波的無人機和飛彈襲擊，其中包括沙烏地阿拉伯。沙烏地國防部今天表示，他們的部隊共攔截28架無人機。

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（AliLarijani）昨天將矛頭指向川普，在社群平台X上發文說這場戰爭「不可能靠幾則推文就打贏」，並說「我們絕不會罷休，直到讓你為這重大誤判後悔為止」。

拉里賈尼這番言論出現在伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆吉塔巴（MojtabaKhamenei）發出強硬聲明後。這是穆吉塔巴自父親命喪空襲後於8日接班以來首度公開發聲。

穆吉塔巴據報在空襲中受傷，迄今尚未公開露面，他呼籲復仇的訊息由國家電視主播代為宣讀。

穆吉塔巴談到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時說：「封鎖荷莫茲海峽的手段絕對必須運用。」

荷莫茲海峽是全球1/4海運石油貿易的運輸要道，也是全球1/5液化天然氣供應的運輸要道，位於伊朗南方，最窄處僅54公里。

伊朗軍方中央作戰司令部發言人昨天表示，如果伊朗能源基礎設施和港口遭到攻擊，伊朗將「讓中東地區的石油和天然氣陷入火海」。