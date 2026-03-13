快訊

伊朗誓襲中東石油資源 沙烏地擊落無人機

中央社／ 德黑蘭13日綜合外電報導

伊朗矢言攻擊中東石油資源並持續封鎖荷莫茲海峽後，沙烏地阿拉伯軍隊今天攔截20多架無人機。

法新社報導，以色列今天凌晨也遭到伊朗飛彈襲擊，以軍表示防空系統持續運作以攔截飛彈。

國際能源總署（IEA）警告，中東戰事可能導致「史上最大規模的石油供應中斷」，但美國總統川普在社群媒體發文寫道，阻止伊朗「邪惡帝國」取得核武比原油價格更重要。

隨著這場危機對全球經濟的影響日益加劇，川普面臨巨大政治壓力，對於美國軍事行動何時結束也發出矛盾的訊息。

伊朗近日對駐有美國軍事資產的鄰國發動一波又一波的無人機和飛彈襲擊，其中包括沙烏地阿拉伯。沙烏地國防部今天表示，他們的部隊共攔截28架無人機。

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（AliLarijani）昨天將矛頭指向川普，在社群平台X上發文說這場戰爭「不可能靠幾則推文就打贏」，並說「我們絕不會罷休，直到讓你為這重大誤判後悔為止」。

拉里賈尼這番言論出現在伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆吉塔巴（MojtabaKhamenei）發出強硬聲明後。這是穆吉塔巴自父親命喪空襲後於8日接班以來首度公開發聲。

穆吉塔巴據報在空襲中受傷，迄今尚未公開露面，他呼籲復仇的訊息由國家電視主播代為宣讀。

穆吉塔巴談到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時說：「封鎖荷莫茲海峽的手段絕對必須運用。」

荷莫茲海峽是全球1/4海運石油貿易的運輸要道，也是全球1/5液化天然氣供應的運輸要道，位於伊朗南方，最窄處僅54公里。

伊朗軍方中央作戰司令部發言人昨天表示，如果伊朗能源基礎設施和港口遭到攻擊，伊朗將「讓中東地區的石油和天然氣陷入火海」。

接班後一路神隱！伊朗新最高領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

繼續「斬首」？內唐亞胡稱伊朗已非昔日伊朗 不保證新最高領袖安全

以色列總理內唐亞胡12日召開記者會表示，在以色列與美國持續對伊朗作戰之際，以色列「正變得比以往任何時候都更強大」，並暗示不會保證伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的安全。

穿梭斡旋第3站⋯陸中東特使會見巴林外長：防止戰火蔓延

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

伊朗不對稱戰鎖死荷莫茲海峽 台灣現成教材？

美國總統川普表示，美軍在2天內擊沉28艘伊朗布雷艇，瓦解其在荷莫茲海峽布雷的圖謀。這數字可能感覺很威，實際效果則不然。在美國和以色列的狂轟濫炸下，伊朗的正規戰力受到重創，現在是不對稱戰力派上用場的時刻。不對稱戰力是華府指定的台灣建軍方向，伊朗可當作現成的教材。

美炸伊朗害慘巴基斯坦政府 去年逢迎川普2考量遭受考驗

美國轟炸伊朗，讓巴基斯坦政府陷入尷尬困境。巴國總理夏立夫2025年曾公開讚揚川普還提名他角逐諾貝爾和平獎，現在夏立夫面臨國內強烈反美抗議與政治壓力，主因之一是巴國和伊朗一樣是穆斯林國家，境內還有伊朗以外最大的什葉派伊斯蘭教社群。 如今，夏立夫政府必須為逢迎川普政府的政策辯護，背後兩項考量也凸顯這場戰爭為巴基斯坦帶來的複雜處境。

