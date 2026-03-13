美軍加油機墜毀排除敵火 親伊朗武裝組織卻宣稱擊落

美軍一架空中加油機今天在伊拉克西部墜毀，美軍中央司令部稱這起事件涉及另一架飛機，但並非由敵方或友軍砲火所致，然而獲伊朗支持的武裝派系組織卻聲稱擊落這架加油機。

路透社報導，美國已在中東地區部署大量飛機以參與對伊朗的行動，此次事件凸顯出軍事行動的風險，即使是在友方空域。

美軍中央司令部（CENTCOM）透過聲明表示，這架美軍KC-135空中加油機墜毀後，當局正在進行搜救工作。另一架飛機已安全降落。

聲明中說：「這起事件發生在『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）期間的友方空域。」「史詩怒火」是美國對伊朗軍事行動的代號。

一名要求匿名的美國官員表示，涉及此事的另一架飛機也是KC-135，而墜毀的飛機上可能有多達6名軍方人員。

由伊朗支持的武裝派系組成的「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）宣稱擊落了這架美國軍用加油機。

伊拉克伊斯蘭抵抗組織透過聲明表示，他們「為捍衛我國主權與空域」而擊落這架KC-135飛機。

KC-135加油機由波音公司（Boeing）在1950年代和1960年代初期建造，長期以來一直是美國空軍空中加油機隊的中堅力量，對於讓戰機無須降落即可執行任務至關重要。

自美國和以色列於2月28日開始對伊朗進行打擊以來，已有7名美軍喪生。美國已對伊朗境內超過6000個目標進行打擊。