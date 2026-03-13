美軍加油機墜毀排除敵火 親伊朗武裝組織卻宣稱擊落

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美軍一架空中加油機今天在伊拉克西部墜毀，美軍中央司令部稱這起事件涉及另一架飛機，但並非由敵方或友軍砲火所致，然而獲伊朗支持的武裝派系組織卻聲稱擊落這架加油機。

路透社報導，美國已在中東地區部署大量飛機以參與對伊朗的行動，此次事件凸顯出軍事行動的風險，即使是在友方空域。

美軍中央司令部（CENTCOM）透過聲明表示，這架美軍KC-135空中加油機墜毀後，當局正在進行搜救工作。另一架飛機已安全降落。

聲明中說：「這起事件發生在『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）期間的友方空域。」「史詩怒火」是美國對伊朗軍事行動的代號。

一名要求匿名的美國官員表示，涉及此事的另一架飛機也是KC-135，而墜毀的飛機上可能有多達6名軍方人員。

由伊朗支持的武裝派系組成的「伊拉克伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）宣稱擊落了這架美國軍用加油機。

伊拉克伊斯蘭抵抗組織透過聲明表示，他們「為捍衛我國主權與空域」而擊落這架KC-135飛機。

KC-135加油機由波音公司（Boeing）在1950年代和1960年代初期建造，長期以來一直是美國空軍空中加油機隊的中堅力量，對於讓戰機無須降落即可執行任務至關重要。

自美國和以色列於2月28日開始對伊朗進行打擊以來，已有7名美軍喪生。美國已對伊朗境內超過6000個目標進行打擊。

伊朗新任最高領袖強硬發聲 尼坦雅胡不排除斬首行動

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀、機上人員搜救中

美軍KC-135加油機墜毀伊拉克西部 救援進行中

不缺彈藥！美國對伊朗「持久攻勢」信心滿滿 分析人士：彈藥儲備隱憂浮現

接班後一路神隱！伊朗新最高領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

繼續「斬首」？內唐亞胡稱伊朗已非昔日伊朗 不保證新最高領袖安全

以色列總理內唐亞胡12日召開記者會表示，在以色列與美國持續對伊朗作戰之際，以色列「正變得比以往任何時候都更強大」，並暗示不會保證伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的安全。

穿梭斡旋第3站⋯陸中東特使會見巴林外長：防止戰火蔓延

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

伊朗不對稱戰鎖死荷莫茲海峽 台灣現成教材？

美國總統川普表示，美軍在2天內擊沉28艘伊朗布雷艇，瓦解其在荷莫茲海峽布雷的圖謀。這數字可能感覺很威，實際效果則不然。在美國和以色列的狂轟濫炸下，伊朗的正規戰力受到重創，現在是不對稱戰力派上用場的時刻。不對稱戰力是華府指定的台灣建軍方向，伊朗可當作現成的教材。

美炸伊朗害慘巴基斯坦政府 去年逢迎川普2考量遭受考驗

美國轟炸伊朗，讓巴基斯坦政府陷入尷尬困境。巴國總理夏立夫2025年曾公開讚揚川普還提名他角逐諾貝爾和平獎，現在夏立夫面臨國內強烈反美抗議與政治壓力，主因之一是巴國和伊朗一樣是穆斯林國家，境內還有伊朗以外最大的什葉派伊斯蘭教社群。 如今，夏立夫政府必須為逢迎川普政府的政策辯護，背後兩項考量也凸顯這場戰爭為巴基斯坦帶來的複雜處境。

