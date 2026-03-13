繼續「斬首」？內唐亞胡稱伊朗已非昔日伊朗 不保證新最高領袖安全

以色列總理內唐亞胡12日召開記者會表示，在以色列與美國持續對伊朗作戰之際，以色列「正變得比以往任何時候都更強大」，並暗示不會保證伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的安全。

半島電視台報導，內唐亞胡表示，經過近兩周的攻擊，伊朗已遭受沉重打擊，多名頂尖核子科學家被殺，革命衛隊和巴斯基民兵（Basij）也受到嚴重破壞。他說，已阻止伊朗將核子計畫和彈道飛彈計畫轉入地下，並強調：「伊朗已不再是原來的伊朗。」

被問及伊朗新任最高領袖穆吉塔巴，以及真主黨領導人卡西姆時，內唐亞胡表示，他不會為兩人中的任何一位「提供人壽保險」，並稱穆吉塔巴是「革命衛隊的傀儡」。

談及今年1月走上街頭抗議政府的伊朗民眾，內唐亞胡表示：「我們與你們站在一起。」但他也補充說：「但歸根究柢，這取決於你們，決定權在你們手中。」他並指出，與伊朗的戰爭也使以色列得以在中東建立新聯盟，「這在過去是不可能的，但現在我們正盡最大努力做到這一點」。

半島電視台記者奧德（Nour Odeh）指出，內唐亞胡正為今年稍晚的國會選舉做準備，而這場記者會則試圖「重新包裝這場戰爭的敘事」，以塑造以色列取得勝利的形象。

奧德說，內唐亞胡原本認為這場戰爭將提升支持度，使他在預定於11月舉行的選舉中再次勝出，但情況並非如此。最新出爐的民調顯示，他的席次反而減少一席。她指出，以色列的軍事審查制度禁止媒體報導飛彈或無人機襲擊以色列的情況，但親眼目睹戰火破壞的人對媒體缺乏相關報導感到沮喪。