繼續「斬首」？內唐亞胡稱伊朗已非昔日伊朗 不保證新最高領袖安全

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列政府新聞辦公室（GPO）發布的影片截圖顯示，以色列總理內唐亞胡2月28日在耶路撒冷的辦公室發表電視演說。法新社
以色列總理內唐亞胡12日召開記者會表示，在以色列與美國持續對伊朗作戰之際，以色列「正變得比以往任何時候都更強大」，並暗示不會保證伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的安全。

半島電視台報導，內唐亞胡表示，經過近兩周的攻擊，伊朗已遭受沉重打擊，多名頂尖核子科學家被殺，革命衛隊和巴斯基民兵（Basij）也受到嚴重破壞。他說，已阻止伊朗將核子計畫和彈道飛彈計畫轉入地下，並強調：「伊朗已不再是原來的伊朗。」

被問及伊朗新任最高領袖穆吉塔巴，以及真主黨領導人卡西姆時，內唐亞胡表示，他不會為兩人中的任何一位「提供人壽保險」，並稱穆吉塔巴是「革命衛隊的傀儡」。

談及今年1月走上街頭抗議政府的伊朗民眾，內唐亞胡表示：「我們與你們站在一起。」但他也補充說：「但歸根究柢，這取決於你們，決定權在你們手中。」他並指出，與伊朗的戰爭也使以色列得以在中東建立新聯盟，「這在過去是不可能的，但現在我們正盡最大努力做到這一點」。

半島電視台記者奧德（Nour Odeh）指出，內唐亞胡正為今年稍晚的國會選舉做準備，而這場記者會則試圖「重新包裝這場戰爭的敘事」，以塑造以色列取得勝利的形象。

奧德說，內唐亞胡原本認為這場戰爭將提升支持度，使他在預定於11月舉行的選舉中再次勝出，但情況並非如此。最新出爐的民調顯示，他的席次反而減少一席。她指出，以色列的軍事審查制度禁止媒體報導飛彈或無人機襲擊以色列的情況，但親眼目睹戰火破壞的人對媒體缺乏相關報導感到沮喪。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

美國總統川普表示，美軍在2天內擊沉28艘伊朗布雷艇，瓦解其在荷莫茲海峽布雷的圖謀。這數字可能感覺很威，實際效果則不然。在美國和以色列的狂轟濫炸下，伊朗的正規戰力受到重創，現在是不對稱戰力派上用場的時刻。不對稱戰力是華府指定的台灣建軍方向，伊朗可當作現成的教材。

美國轟炸伊朗，讓巴基斯坦政府陷入尷尬困境。巴國總理夏立夫2025年曾公開讚揚川普還提名他角逐諾貝爾和平獎，現在夏立夫面臨國內強烈反美抗議與政治壓力，主因之一是巴國和伊朗一樣是穆斯林國家，境內還有伊朗以外最大的什葉派伊斯蘭教社群。 如今，夏立夫政府必須為逢迎川普政府的政策辯護，背後兩項考量也凸顯這場戰爭為巴基斯坦帶來的複雜處境。

