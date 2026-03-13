快訊

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

好市多799化妝台之亂！代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

聽新聞
0:00 / 0:00

局勢惡化 澳洲下令非必要官員撤離以色列與阿聯

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲外交部長表示，由於「安全局勢惡化」，澳洲下令派駐以色列與阿拉伯聯合大公國的所有非必要官員撤離。

法新社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天晚間在社群平台X上發文指出：「必要的澳洲官員將留在那些國家，為需要協助的澳洲人提供支持。」

她補充，澳洲政府持續建議公民不要前往以色列與阿拉伯聯合大公國。

她說：「我敦促你們，如果可以且安全的話，盡快離開中東。不要等到為時已晚。這可能是你們一段時間內的最後機會。」

坎培拉當局表示，目前約有11萬5000名澳洲國民待在中東各地，其中約2600人已經返國。

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），並引發中東戰爭。伊朗隨後鎖定以色列與阿聯、巴林和卡達等波斯灣國家，出動無人機與發射飛彈作為回應。

官員表示，自伊朗戰爭開打以來，以色列已有14人喪生，而對波灣的攻擊造成24人死亡，包括11名平民與7名美軍人員。伊朗衛生部本週表示，伊朗有超過1200人喪命。黎巴嫩也有數百人罹難。

澳洲支持美以對伊朗的空襲，認為這是阻止德黑蘭取得核武的必要之舉。坎培拉當局本週也表示，將部署一架遠程軍用偵察機到波灣，以保護澳洲平民。

澳洲 伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗新任最高領袖強硬發聲 尼坦雅胡不排除斬首行動

安理會促停攻鄰國 伊朗斥決議案無視美以攻擊

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

中東戰火延燒…伊朗襲沙國油田、卡達傳爆炸 飛彈狂轟以色列3小時

相關新聞

接班後一路神隱！伊朗新最高領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

繼續「斬首」？內唐亞胡稱伊朗已非昔日伊朗 不保證新最高領袖安全

以色列總理內唐亞胡12日召開記者會表示，在以色列與美國持續對伊朗作戰之際，以色列「正變得比以往任何時候都更強大」，並暗示不會保證伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的安全。

穿梭斡旋第3站⋯陸中東特使會見巴林外長：防止戰火蔓延

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

伊朗不對稱戰鎖死荷莫茲海峽 台灣現成教材？

美國總統川普表示，美軍在2天內擊沉28艘伊朗布雷艇，瓦解其在荷莫茲海峽布雷的圖謀。這數字可能感覺很威，實際效果則不然。在美國和以色列的狂轟濫炸下，伊朗的正規戰力受到重創，現在是不對稱戰力派上用場的時刻。不對稱戰力是華府指定的台灣建軍方向，伊朗可當作現成的教材。

美炸伊朗害慘巴基斯坦政府 去年逢迎川普2考量遭受考驗

美國轟炸伊朗，讓巴基斯坦政府陷入尷尬困境。巴國總理夏立夫2025年曾公開讚揚川普還提名他角逐諾貝爾和平獎，現在夏立夫面臨國內強烈反美抗議與政治壓力，主因之一是巴國和伊朗一樣是穆斯林國家，境內還有伊朗以外最大的什葉派伊斯蘭教社群。 如今，夏立夫政府必須為逢迎川普政府的政策辯護，背後兩項考量也凸顯這場戰爭為巴基斯坦帶來的複雜處境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。