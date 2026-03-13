局勢惡化 澳洲下令非必要官員撤離以色列與阿聯

澳洲外交部長表示，由於「安全局勢惡化」，澳洲下令派駐以色列與阿拉伯聯合大公國的所有非必要官員撤離。

法新社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天晚間在社群平台X上發文指出：「必要的澳洲官員將留在那些國家，為需要協助的澳洲人提供支持。」

她補充，澳洲政府持續建議公民不要前往以色列與阿拉伯聯合大公國。

她說：「我敦促你們，如果可以且安全的話，盡快離開中東。不要等到為時已晚。這可能是你們一段時間內的最後機會。」

坎培拉當局表示，目前約有11萬5000名澳洲國民待在中東各地，其中約2600人已經返國。

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），並引發中東戰爭。伊朗隨後鎖定以色列與阿聯、巴林和卡達等波斯灣國家，出動無人機與發射飛彈作為回應。

官員表示，自伊朗戰爭開打以來，以色列已有14人喪生，而對波灣的攻擊造成24人死亡，包括11名平民與7名美軍人員。伊朗衛生部本週表示，伊朗有超過1200人喪命。黎巴嫩也有數百人罹難。

澳洲支持美以對伊朗的空襲，認為這是阻止德黑蘭取得核武的必要之舉。坎培拉當局本週也表示，將部署一架遠程軍用偵察機到波灣，以保護澳洲平民。