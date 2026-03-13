快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

穿梭斡旋第3站⋯陸中東特使會見巴林外長：防止戰火蔓延

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國政府中東問題特使翟雋（左）12日在巴林首都麥納瑪會見巴林外交大臣扎耶尼，他重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。（取自大陸外交部網站）
中國政府中東問題特使翟雋（左）12日在巴林首都麥納瑪會見巴林外交大臣扎耶尼，他重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。（取自大陸外交部網站）

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

根據大陸外交部網站消息，翟雋12日在巴林首都麥納瑪會見扎耶尼。扎耶尼表示，巴林一貫愛好和平，致力於通過對話與和解實現地區和平穩定和發展繁榮，不應受到無端攻擊。伊朗應當回應國際社會呼聲，立即停止襲擊海灣阿拉伯國家，確保國際航道的安全與暢通。

扎耶尼說，巴方高度讚賞中方公正立場，歡迎中國特使在地區穿梭斡旋，願同中方共同努力，推動盡早實現停火，恢復地區穩定安寧。

翟雋表示，中方一貫主張通過對話協商解決地區問題，反對動輒使用武力。中方認為，軍事衝突中保護平民的紅線不能突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不該被襲，航道安全不應受擾，無差別使用武力的行為不可接受。

翟雋指出，當前地區緊張局勢不斷升級，不符合任何一方利益。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。中方重視巴林等海合會國家的合理安全關切，讚賞衝突爆發以來巴方秉持冷靜克制的負責任態度，願繼續同巴方保持密切溝通協調，為推動地區實現和平穩定發揮建設性作用。

2月底美伊戰爭爆發後，大陸宣布將派中東特使前往斡旋。根據目前公開發布，翟雋已於8日、10日先後訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與該國外長會面。巴林是他的第3站。

至於中方外交斡旋行動，是否也會前往以色列？大陸外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上未正面回應，僅表示大陸外長王毅不久前與以色列外長通了電話；中東問題特使此刻正在地區進行穿梭訪問。中方將繼續同包括衝突當事方在內的有關各方保持溝通。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

王毅警告：中東戰事繼續延宕只會給當地人民帶來更多苦難

大陸學者邢廣程：美以侵略伊朗 威脅了亞歐地區安全形勢

中國學者：北京正觀察穆吉塔巴接棒後動向

川普到訪…中美關係大年 王毅：議程已上桌

相關新聞

接班後一路神隱！伊朗新最高領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

穿梭斡旋第3站⋯陸中東特使會見巴林外長：防止戰火蔓延

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

伊朗不對稱戰鎖死荷莫茲海峽 台灣現成教材？

美國總統川普表示，美軍在2天內擊沉28艘伊朗布雷艇，瓦解其在荷莫茲海峽布雷的圖謀。這數字可能感覺很威，實際效果則不然。在美國和以色列的狂轟濫炸下，伊朗的正規戰力受到重創，現在是不對稱戰力派上用場的時刻。不對稱戰力是華府指定的台灣建軍方向，伊朗可當作現成的教材。

美炸伊朗害慘巴基斯坦政府 去年逢迎川普2考量遭受考驗

美國轟炸伊朗，讓巴基斯坦政府陷入尷尬困境。巴國總理夏立夫2025年曾公開讚揚川普還提名他角逐諾貝爾和平獎，現在夏立夫面臨國內強烈反美抗議與政治壓力，主因之一是巴國和伊朗一樣是穆斯林國家，境內還有伊朗以外最大的什葉派伊斯蘭教社群。 如今，夏立夫政府必須為逢迎川普政府的政策辯護，背後兩項考量也凸顯這場戰爭為巴基斯坦帶來的複雜處境。

與川普說法不同！英稱伊朗已開始在荷莫茲海峽布雷

英國國防大臣希利周四表示，有愈來愈明顯的跡象顯示，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷。同日，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴首次向媒體發表評論稱，這條關鍵水道應維持關閉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。