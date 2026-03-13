穿梭斡旋第3站⋯陸中東特使會見巴林外長：防止戰火蔓延

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

根據大陸外交部網站消息，翟雋12日在巴林首都麥納瑪會見扎耶尼。扎耶尼表示，巴林一貫愛好和平，致力於通過對話與和解實現地區和平穩定和發展繁榮，不應受到無端攻擊。伊朗應當回應國際社會呼聲，立即停止襲擊海灣阿拉伯國家，確保國際航道的安全與暢通。

扎耶尼說，巴方高度讚賞中方公正立場，歡迎中國特使在地區穿梭斡旋，願同中方共同努力，推動盡早實現停火，恢復地區穩定安寧。

翟雋表示，中方一貫主張通過對話協商解決地區問題，反對動輒使用武力。中方認為，軍事衝突中保護平民的紅線不能突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不該被襲，航道安全不應受擾，無差別使用武力的行為不可接受。

翟雋指出，當前地區緊張局勢不斷升級，不符合任何一方利益。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。中方重視巴林等海合會國家的合理安全關切，讚賞衝突爆發以來巴方秉持冷靜克制的負責任態度，願繼續同巴方保持密切溝通協調，為推動地區實現和平穩定發揮建設性作用。

2月底美伊戰爭爆發後，大陸宣布將派中東特使前往斡旋。根據目前公開發布，翟雋已於8日、10日先後訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與該國外長會面。巴林是他的第3站。

至於中方外交斡旋行動，是否也會前往以色列？大陸外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上未正面回應，僅表示大陸外長王毅不久前與以色列外長通了電話；中東問題特使此刻正在地區進行穿梭訪問。中方將繼續同包括衝突當事方在內的有關各方保持溝通。