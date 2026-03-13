伊朗新任最高領袖強硬發聲 尼坦雅胡不排除斬首行動

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天發表接替遭暗殺父親後的首次公開談話，強調伊朗將持續抵抗並封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以作為對抗美國和以色列的籌碼。

路透社報導，數小時後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在開戰後首度舉行記者會，他發表強硬聲明，對穆吉塔巴發出隱晦的死亡威脅，同時為以色列對伊朗軍事攻擊辯護。

尼坦雅胡站在兩面以色列國旗間，透過視訊連線回答媒體提問表示：「我不會替任何恐怖組織的領導人提供人壽保險…我不打算在此說明我們的計畫或下一步行動。」

在伊朗方面，穆吉塔巴未親自露面，而是由國家電視台主播宣讀他的談話。

自從戰爭初期以色列空襲造成他的父親與妻子等多名家人身亡以來，外界尚未看到他的影像。

穆吉塔巴在聲明中，呼籲伊朗鄰國關閉境內美軍基地，並警告伊朗將持續對這些基地發動攻擊。

這位與伊朗最高軍事力量關係密切的強硬派宗教領袖說：「我向所有人保證，我們不會忽視為你們烈士復仇的責任。人民要求我們持續有效防衛並讓敵人付出代價…封鎖荷莫茲海峽的手段必須繼續使用。」

伊朗國家電視台未說明為何這段談話不是由他親自發表。伊朗官員表示，穆吉塔巴在2月28日戰爭初期的空襲中僅受到輕傷，但傷勢仍不清楚。

在巴斯拉（Basra）一處港口，兩艘油輪遭疑似伊朗載有爆炸物的小船襲擊後起火燃燒，顯示對美國總統川普的公然挑戰。川普前一天表示美國已經贏得這場戰爭。

路透社核實的影像顯示，從巴斯拉港拍攝的畫面中，船隻被火球吞沒，照亮夜空，至少一名船員死亡。

數小時前，波斯灣區另外三艘船也遭到攻擊。伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聲稱對其中至少一起襲擊負責，目標是一艘泰國散裝輪，這艘貨輪被擊中後起火。另一艘貨櫃輪則在阿拉伯聯合大公國附近遭不明飛行物擊中。

在戰爭的另一戰線，以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心一棟建築，導致濃煙升空。以色列同時要求黎巴嫩南部部分地區居民撤離，加強對伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）攻勢。真主黨在此之前向以色列發射開戰以來最大規模火箭彈攻擊。

目前這場戰爭已造成2000多人死亡，其中近700人在黎巴嫩。

此外，一架美軍空中加油機今天在伊拉克西部墜毀。美方表示事故涉及另一架飛機，但並非敵方攻擊或誤擊所致。這場戰爭自開打以來，已有7名美軍死亡。

與美、以宣稱已摧毀伊朗大量遠程武器庫存說法矛盾的是，仍有無人機侵入科威特、伊拉克、阿聯、巴林和阿曼。

投資人憂慮全球能源供應可能出現嚴重長期中斷情形，推升油價飆漲約9%達到每桶100美元。

伊朗表示，在美、以停止攻擊前，不會讓石油再次通過荷莫茲海峽。不過川普對油價上漲表現得相對淡定。

他在社群媒體上發文指出：「美國是全球最大的石油生產國，遠遠領先其他國家，所以當油價上漲時，我們其實賺很多。」

美國雖是石油淨出口國，但同時也是全球最大石油消費國。經濟學家指出，若油價長期維持高檔，將推高整體通膨。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪表示，只要在軍事上可行，美國海軍可能會與國際聯盟合作護航。