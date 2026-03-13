伊朗新任最高領袖強硬發聲 尼坦雅胡不排除斬首行動

快訊

中央社／ 杜拜/貝魯特12日綜合外電報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天發表接替遭暗殺父親後的首次公開談話，強調伊朗將持續抵抗並封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以作為對抗美國以色列的籌碼。

路透社報導，數小時後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在開戰後首度舉行記者會，他發表強硬聲明，對穆吉塔巴發出隱晦的死亡威脅，同時為以色列對伊朗軍事攻擊辯護。

尼坦雅胡站在兩面以色列國旗間，透過視訊連線回答媒體提問表示：「我不會替任何恐怖組織的領導人提供人壽保險…我不打算在此說明我們的計畫或下一步行動。」

在伊朗方面，穆吉塔巴未親自露面，而是由國家電視台主播宣讀他的談話。

自從戰爭初期以色列空襲造成他的父親與妻子等多名家人身亡以來，外界尚未看到他的影像。

穆吉塔巴在聲明中，呼籲伊朗鄰國關閉境內美軍基地，並警告伊朗將持續對這些基地發動攻擊。

這位與伊朗最高軍事力量關係密切的強硬派宗教領袖說：「我向所有人保證，我們不會忽視為你們烈士復仇的責任。人民要求我們持續有效防衛並讓敵人付出代價…封鎖荷莫茲海峽的手段必須繼續使用。」

伊朗國家電視台未說明為何這段談話不是由他親自發表。伊朗官員表示，穆吉塔巴在2月28日戰爭初期的空襲中僅受到輕傷，但傷勢仍不清楚。

在巴斯拉（Basra）一處港口，兩艘油輪遭疑似伊朗載有爆炸物的小船襲擊後起火燃燒，顯示對美國總統川普的公然挑戰。川普前一天表示美國已經贏得這場戰爭。

路透社核實的影像顯示，從巴斯拉港拍攝的畫面中，船隻被火球吞沒，照亮夜空，至少一名船員死亡。

數小時前，波斯灣區另外三艘船也遭到攻擊。伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聲稱對其中至少一起襲擊負責，目標是一艘泰國散裝輪，這艘貨輪被擊中後起火。另一艘貨櫃輪則在阿拉伯聯合大公國附近遭不明飛行物擊中。

在戰爭的另一戰線，以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心一棟建築，導致濃煙升空。以色列同時要求黎巴嫩南部部分地區居民撤離，加強對伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）攻勢。真主黨在此之前向以色列發射開戰以來最大規模火箭彈攻擊。

目前這場戰爭已造成2000多人死亡，其中近700人在黎巴嫩。

此外，一架美軍空中加油機今天在伊拉克西部墜毀。美方表示事故涉及另一架飛機，但並非敵方攻擊或誤擊所致。這場戰爭自開打以來，已有7名美軍死亡。

與美、以宣稱已摧毀伊朗大量遠程武器庫存說法矛盾的是，仍有無人機侵入科威特、伊拉克、阿聯、巴林和阿曼。

投資人憂慮全球能源供應可能出現嚴重長期中斷情形，推升油價飆漲約9%達到每桶100美元。

伊朗表示，在美、以停止攻擊前，不會讓石油再次通過荷莫茲海峽。不過川普對油價上漲表現得相對淡定。

他在社群媒體上發文指出：「美國是全球最大的石油生產國，遠遠領先其他國家，所以當油價上漲時，我們其實賺很多。」

美國雖是石油淨出口國，但同時也是全球最大石油消費國。經濟學家指出，若油價長期維持高檔，將推高整體通膨。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪表示，只要在軍事上可行，美國海軍可能會與國際聯盟合作護航。

接班後一路神隱！伊朗新最高領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

續鎖海峽 伊朗最高領袖誓言復仇

傳空襲中受傷腿部骨折…伊朗最高領袖首發聲明：研究開闢新戰線

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後始終未公開露面，12日才由國營媒體代讀一份語氣強硬的聲明，但本人仍未現身，引發外界對其身體狀況的猜測。部分外媒甚至盛傳他「陷入昏迷」、失去一條腿，甚至可能已經死亡。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

穿梭斡旋第3站⋯陸中東特使會見巴林外長：防止戰火蔓延

美伊戰爭已持續2周，中國政府中東問題特使翟雋12日會見巴林外交大臣扎耶尼時重申，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延，並強調航道安全不應受擾。據中方發布，扎耶尼稱，歡迎中方特使在地區穿梭斡旋，願共同推動盡早實現停火。

伊朗不對稱戰鎖死荷莫茲海峽 台灣現成教材？

美國總統川普表示，美軍在2天內擊沉28艘伊朗布雷艇，瓦解其在荷莫茲海峽布雷的圖謀。這數字可能感覺很威，實際效果則不然。在美國和以色列的狂轟濫炸下，伊朗的正規戰力受到重創，現在是不對稱戰力派上用場的時刻。不對稱戰力是華府指定的台灣建軍方向，伊朗可當作現成的教材。

美炸伊朗害慘巴基斯坦政府 去年逢迎川普2考量遭受考驗

美國轟炸伊朗，讓巴基斯坦政府陷入尷尬困境。巴國總理夏立夫2025年曾公開讚揚川普還提名他角逐諾貝爾和平獎，現在夏立夫面臨國內強烈反美抗議與政治壓力，主因之一是巴國和伊朗一樣是穆斯林國家，境內還有伊朗以外最大的什葉派伊斯蘭教社群。 如今，夏立夫政府必須為逢迎川普政府的政策辯護，背後兩項考量也凸顯這場戰爭為巴基斯坦帶來的複雜處境。

與川普說法不同！英稱伊朗已開始在荷莫茲海峽布雷

英國國防大臣希利周四表示，有愈來愈明顯的跡象顯示，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷。同日，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴首次向媒體發表評論稱，這條關鍵水道應維持關閉。

