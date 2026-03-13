快訊

伊朗無人機戰術 英防相：普丁疑幕後推手

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，伊朗在與美國以色列的戰爭中發動無人機攻擊的戰術，可能受俄羅斯影響。

法新社報導，希利說，俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）可能是伊朗在中東衝突中採取部分戰術的「幕後推手」。這場衝突始於2月28日美國和以色列對伊朗發動空襲。

英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地本月1日遭受一架伊朗製無人機襲擊。希利告訴媒體，官員正在分析這架無人機，「以尋任何俄羅斯或其他外國零組件的證據」。

當時無人機侵襲一座飛機庫，無人受傷。英國戰機當天擊落另外兩架飛往基地的無人機。

希利視察倫敦西北城鎮諾斯伍德（Northwood）的英國軍事總部時說：「待我們掌握結果後會再向各位更新情況，並適度公開調查結果。」

「但我認為，沒人會對普丁是伊朗部分戰術的幕後推手、甚至可能影響他們部分能力感到意外，畢竟目前因油價飆高而受益的世界領袖之一正是普丁。」

俄羅斯是伊朗親密盟友，兩國去年同意互相協助對抗「共同威脅」。

美國總統川普本月7日表示，沒有跡象顯示俄羅斯在這場戰爭中支援伊朗，但就算有也「幫助不大」。

英國軍方聯合作戰部門主管裴利（Nick Perry）告訴希利，「確實」發現俄羅斯與伊朗之間存在關聯的跡象，包括伊朗運用無人機是「從俄羅斯學來」。

英國陸軍准將福登（Guy Foden）向希利簡報時指出，駐守在伊拉克阿比爾（Erbil）國際聯軍基地的英軍昨天協助擊落兩架伊朗無人機。

美國 以色列 伊朗

