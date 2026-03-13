快訊

與川普說法不同！英稱伊朗已開始在荷莫茲海峽布雷

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外
圖為2026年3月11日阿聯酋海岸，遠方可見多艘油輪與貨船在荷莫茲海峽外。美聯社
英國國防大臣希利周四表示，有愈來愈明顯的跡象顯示，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷。同日，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴首次向媒體發表評論稱，這條關鍵水道應維持關閉。

希利在北倫敦英國軍方總部對記者說，「相關報告愈來愈清晰，伊朗人可能已經開始在海峽布雷。」但這與美國總統川普周三晚間的說法不同。川普周三說，「我們不這麼認為。」根據法新社報導，伊朗副外長也否認伊朗正進行布雷行動。

希利補充說，英國在該地區部署了一些自主掃雷系統，並正與盟友討論其他選項，但確保船隻安全通行最可靠的方法仍是結束戰爭。稍早，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴則表示，若美國與以色列持續攻擊，德黑蘭將考慮在戰爭中開闢其他戰線。

希利還表示，「最有可能迅速重新開放海峽的方式，是通過緩和衝突、增強區域穩定與信心，並讓所有希望海峽重新開放的國家願意攜手合作。」

荷莫茲海峽最窄處不到25英里（約40公里），船隻可迴避空間有限，一旦布設水雷，商船撞雷的風險將顯著提高。自本月初以來，通過海峽的可觀察船舶數量有限，主要以伊朗與中國相關船隻為主。

麻省理工學院學者Caitlin Talmadge指出，美國海軍目前在波灣沒有專門掃雷艦，可能需要動用近岸作戰艦，並透過直升機與水下無人載具搜尋水雷。但伊朗的反艦飛彈射程足以覆蓋整個海峽，掃雷行動將面臨高度風險。

她說：「在戰爭環境下掃雷極為困難，通常是在戰後才進行。否則執行掃雷的艦艇與直升機會非常脆弱，而伊朗為此已準備多年。」

