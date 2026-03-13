快訊

空襲引發起義是幻想！以色列無推翻伊朗政權計畫 勝敗關鍵在濃縮鈾

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列空軍一架F-35I戰機2024年4月14日執行防空任務後，降落在內瓦蒂姆空軍基地。路透
衛報12日發布長篇報導指出，多名以色列安全部門消息人士表示，以色列攻擊伊朗時並沒有一個現實的「政權更替」計畫，原本期待空襲能引發民眾起義，更多只是出於「一廂情願」，而非基於紮實的情報判斷。

伊朗成功撐過近兩週轟炸，以及最高領袖哈米尼遭暗殺後，美國總統川普正公開考慮結束這場成本日益高昂的戰爭。多名前任與現任以色列國防與情報消息人士表示，如果伊朗新領導階層能維持對權力的掌控，這場衝突長遠來看是否成功，最終可能取決於440公斤濃縮鈾的命運。

報導指出，這批濃縮鈾足以製造超過10枚核彈頭，在美軍2025年6月的空襲中被埋於一座山體之下；如果仍留在伊朗境內，德黑蘭方面可能藉此加快核武研製。一名曾負責伊朗問題的前以色列國防與情報高級官員說：「這440公斤鈾是檢驗這場戰爭如何結束、是否成功的最明確試金石之一。我們必須確保，要麼這些材料被移出伊朗，要麼就是出現一個我們有充分信心、能嚴格管控這些材料的政權。」

有報導指出，美國正考慮派遣部隊執行一項高風險任務，以控制這批濃縮鈾。在戰前談判中，也曾提出讓伊朗將濃縮鈾交由另一個國家保管的方案。上述前官員表示：「這場戰爭是一場高風險賭局。如果成功，將徹底改變中東，並帶來更好的局面。但如果我們把所有目標都轟炸一遍，而政權仍然掌權，同時還保有那400公斤鈾，我認為這將意味著伊朗開始倒數邁向核武。」

衛報指出，哈米尼遭擊殺，可能反而加劇伊朗的核威脅。他在經濟與政治上投入大量資源推動一項可輕易轉為軍事用途的計畫，但數十年來始終沒有下令製造核武，已接班的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）立場則不那麼明確。

另一名前情報高官表示：「對於哈米尼，我們幾乎完全了解他的決策模式。他確實做出許多令我們擔憂的事情，這也是為什麼會爆發戰爭。但無論如何，他始終沒有做出『發展核武』的決定。」這位人士進一步指出：「但對於穆吉塔巴，我不確定我們是否有足夠了解來評估他會如何處理核計畫。他現在就可能決定走向核武。」

另外，以色列總理內唐亞胡與川普在戰爭開始時便呼籲推翻伊朗政權，立即將這場衝突升級為攸關伊朗統治者存亡的戰爭。川普或許受到他突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、並扶持更親美人士取而代之的成功經驗所影響。但衛報訪問多名現任與前任以色列國防與情報專家，其中一些人表示，從一開始就不現實期待單靠空戰就能迅速讓伊朗政府垮台，或複製委內瑞拉那樣的政治轉向。

一名情報人士說：「那只是一廂情願。我們曾有計畫如何摧毀彈道飛彈、如何處理核設施、如何打擊伊朗的軍工體系，但從未聽說我們知道如何只靠空襲就推翻一個政權，也從來不知道如何了解9000萬伊朗人的想法。所以我們怎麼會知道他們是否會走上街頭？我們只是希望如此。」

戰爭 馬杜洛 德黑蘭 以色列 伊朗 美國

