王毅警告：中東戰事繼續延宕只會給當地人民帶來更多苦難

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部長王毅與埃及外長阿布德拉提通電話，圖為兩人2024年主持中埃外長戰略對話時合影。 (新華社)
大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部長王毅昨12日跟埃及外交部長阿布德拉提通電話時表示，中東這場戰事繼續延宕只會給當地人民帶來更多苦難，立即停火止戰是國際社會的普遍共識，他呼籲各方應敦促當事人盡快按下軍事行動「停止鍵」。

阿布德拉提介紹了地區局勢和埃方立場，表示埃方對當前的戰事深感擔憂。聯合國安理會日前通過決議，埃方呼籲各方保持克制，避免區域進一步動盪。埃方高度讚賞中方平衡公正立場和發揮的重要作用，願繼續同中方密切溝通，推動局勢盡快降溫。

而王毅重申了中方的原則立場，他表示，中國和埃及作為負責任國家，都主張透過對話協商解決地區問題，都反對動輒使用武力。

王毅說，中東這場戰事繼續延宕只會為當地人民帶來更多苦難，對區域經濟造成巨大負面影響，進一步衝擊國際和區域安全穩定。立即停火止戰是國際社會的普遍共識，各方應敦促當事人盡快按下軍事行動「停止鍵」，避免事態進一步惡化。中方願同包括埃及在內的區域國家維持溝通協調，並持續為爭取和平發揮建設性作用。

以色列 伊朗 美國 王毅

