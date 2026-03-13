快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

美安理會指責中俄保護伊朗 傅聰：美國是始作俑者，中方予強烈譴責

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐聯合國常駐代表傅聰要求美國停止在安理會搞政治操弄。 取自 央視《CCTV國際時訊》微博號
大陸駐聯合國常駐代表傅聰要求美國停止在安理會搞政治操弄。 取自 央視《CCTV國際時訊》微博號

據央視《CCTV國際時訊》微博號，中國大陸聯合國常駐代表傅聰在一場由美國主導的關於伊朗形勢的安理會議上表示，安理會不能成為制裁施壓、服務個別國家政治議程的工具，要求美國停止在安理會搞政治操弄。

報導稱，紐約當地時間3月12日上午，由美國擔任輪值主席的聯合國安理會不顧已隨著相關決議的失效而對伊核問題無審議權，在中俄反對的情況下，仍舉行有關負責監督執行對伊朗制裁的「1737委員會」的會議。

據報導，美國常駐聯合國代表麥克．沃茲也指責俄羅斯和中國試圖透過阻礙該委員會運作來「保護伊朗」。對此，中國常駐聯合國代表傅聰大使當場嚴詞駁斥。傅聰指出，是美國單方面退出伊核全面協議，引發伊核危機。也是美國置自身信譽於不顧，與以色列兩度在與伊朗談判進程中悍然對伊朗動武，導致外交努力付諸東流。美國作為伊核危機的始作俑者，其所作所為違反國際法以及《聯合國憲章》宗旨和原則，中方予以強烈譴責。

傅聰指出，安理會行動的出發點應是緩和緊張局勢，維護中東地區的長治久安，不能有失公允，更不能成為制裁施壓、服務個別國家政治議程的工具。安理會應協助各方建立信任，彌合分歧，為重啟談判創造有利的條件，確保對話進程能夠在沒有武力威脅的環境下順利有效推進。有關國家應停止在安理會搞政治操弄。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

安理會促停攻鄰國 伊朗斥決議案無視美以攻擊

伊朗襲商船安理會籲停打鄰國 中東最新戰況一次看

【專家之眼】重回多極體系？美以攻伊後的國際效應

【重磅快評】美伊對抗勢將長期化 但伊朗若崩潰更是美國的噩夢

相關新聞

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

與川普說法不同！英稱伊朗已開始在荷莫茲海峽布雷

英國國防大臣希利周四表示，有愈來愈明顯的跡象顯示，伊朗正在荷莫茲海峽布設水雷。同日，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴首次向媒體發表評論稱，這條關鍵水道應維持關閉。

空襲引發起義是幻想！以色列無推翻伊朗政權計畫 勝敗關鍵在濃縮鈾

衛報12日發布長篇報導指出，多名以色列安全部門消息人士表示，以色列攻擊伊朗時並沒有一個現實的「政權更替」計畫，原本期待空襲能引發民眾起義，更多只是出於「一廂情願」，而非基於紮實的情報判斷。

王毅警告：中東戰事繼續延宕只會給當地人民帶來更多苦難

大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部長王毅昨12日跟埃及外交部長阿布德拉提通電話時表示，中東這場戰事繼續延宕只會給當地人民帶來更多苦難，立即停火止戰是國際社會的普遍共識，他呼籲各方應敦促當事人盡快按下軍事行動「停止鍵」。

美安理會指責中俄保護伊朗 傅聰：美國是始作俑者，中方予強烈譴責

據央視《CCTV國際時訊》微博號，中國大陸聯合國常駐代表傅聰在一場由美國主導的關於伊朗形勢的安理會議上表示，安理會不能成為制裁施壓、服務個別國家政治議程的工具，要求美國停止在安理會搞政治操弄。

貝森特：掌控伊朗空域後 美軍可能與國際聯盟合作護航

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，只要在軍事上可行，美國海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。