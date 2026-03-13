川普稱戰事進展迅速 伊朗付出巨大代價

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在接班後首度公開發言中誓言反抗。美國總統川普今天則表示，對伊朗戰事進展「非常迅速」，伊朗「正付出巨大代價」。

法新社報導，川普在白宮表示：「針對伊朗的情勢進展非常迅速，一切很順利，我們的軍隊無可匹敵。」

他偕同夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）出席婦女歷史月活動時還說：「他們確實是充斥恐怖與仇恨的國家，如今正付出巨大代價。」

川普近日就戰爭進展發出矛盾的訊息，稱「我們贏了」伊朗，戰爭「很快」就會結束，但同時又堅稱有必要繼續戰鬥。

對於穆吉塔巴接班後首度發聲誓言報復，強調伊朗必須持續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），川普並未直接回應。

隨著這條戰略水道的油輪運輸幾乎全面停滯，全球油價飆升。

川普今天稍早在社群媒體上表示，阻止伊朗「邪惡帝國」取得核武更重要。

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

美安理會指責中俄保護伊朗 傅聰：美國是始作俑者，中方予強烈譴責

據央視《CCTV國際時訊》微博號，中國大陸聯合國常駐代表傅聰在一場由美國主導的關於伊朗形勢的安理會議上表示，安理會不能成為制裁施壓、服務個別國家政治議程的工具，要求美國停止在安理會搞政治操弄。

貝森特：掌控伊朗空域後 美軍可能與國際聯盟合作護航

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，只要在軍事上可行，美國海...

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀、機上人員搜救中

美國中央司令部（CENTCOM）12日表示，已知悉一架波音KC-135空中加油機失事，目前搜救行動仍在進行中。

美飛彈轟小學175死 過時情報鑄大錯

美國與以色列二月廿八日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示至少一七五人死亡，大多數是兒童。紐約時報十一日報導，美方官員與其他知情人士透露，進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

水雷鎖喉荷莫茲海峽 伊朗祭美海軍剋星

華爾街日報報導，美國官員十一日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約十枚，這是伊朗封鎖海峽最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上利用外觀與漁船無異的小型船隻配合蛙人進行隱蔽布雷，美軍極難辨識與徹底掃除。

