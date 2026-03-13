美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀、機上人員搜救中
美國中央司令部（CENTCOM）12日表示，已知悉一架波音KC-135空中加油機失事，目前搜救行動仍在進行中。
根據CENTCOM聲明及CBS新聞報導，這起事故發生在美軍對伊朗的「史詩怒火行動」期間，地點位於友軍空域，並涉及兩架飛機。其中一架KC-135在伊拉克西部墜毀，目前正在當地展開搜救行動，機組人員的狀況仍不明；另一架涉事飛機受損，但已安全降落。
CENTCOM指出，兩架飛機涉及同一起事件，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊所造成。聲明表示：「隨著情況發展，將會公布更多資訊。我們請求外界保持耐心，以便蒐集更多細節，並向軍人家屬提供更清楚的說明。」
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
根據「X」平台開放情報帳號OSINTDefender轉述，涉事兩架飛機均為KC-135加油機，其中墜毀於伊拉克的加油機機上共有6名軍人。CBS新聞報導，CENTCOM最初曾要求暫緩刊出相關報導。鑑於事件的敏感性，CBS新聞同意延後發布。
According to CBS News, the other aircraft involved in the crash of a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker tonight over Western Iraq was another KC-135, with the tanker that went down in Iraq carrying a total of six servicemembers, while the other tanker was able to safely return to… pic.twitter.com/JgP6LiOirh— OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2026
