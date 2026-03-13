快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部提供的照片顯示，北美防空司令部一架F-16戰鬥機2月19日在阿拉斯加西部上空，由一架KC-135加油機進行空中加油。美聯社
美國國防部提供的照片顯示，北美防空司令部一架F-16戰鬥機2月19日在阿拉斯加西部上空，由一架KC-135加油機進行空中加油。美聯社

美國中央司令部（CENTCOM）12日表示，已知悉一架波音KC-135空中加油機失事，目前搜救行動仍在進行中。

根據CENTCOM聲明及CBS新聞報導，這起事故發生在美軍伊朗的「史詩怒火行動」期間，地點位於友軍空域，並涉及兩架飛機。其中一架KC-135在伊拉克西部墜毀，目前正在當地展開搜救行動，機組人員的狀況仍不明；另一架涉事飛機受損，但已安全降落。

CENTCOM指出，兩架飛機涉及同一起事件，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊所造成。聲明表示：「隨著情況發展，將會公布更多資訊。我們請求外界保持耐心，以便蒐集更多細節，並向軍人家屬提供更清楚的說明。」

根據「X」平台開放情報帳號OSINTDefender轉述，涉事兩架飛機均為KC-135加油機，其中墜毀於伊拉克的加油機機上共有6名軍人。CBS新聞報導，CENTCOM最初曾要求暫緩刊出相關報導。鑑於事件的敏感性，CBS新聞同意延後發布。

飛機 伊朗 美軍 以色列 美國

相關新聞

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

貝森特：掌控伊朗空域後 美軍可能與國際聯盟合作護航

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，只要在軍事上可行，美國海...

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀、機上人員搜救中

美國中央司令部（CENTCOM）12日表示，已知悉一架波音KC-135空中加油機失事，目前搜救行動仍在進行中。

美飛彈轟小學175死 過時情報鑄大錯

美國與以色列二月廿八日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示至少一七五人死亡，大多數是兒童。紐約時報十一日報導，美方官員與其他知情人士透露，進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

水雷鎖喉荷莫茲海峽 伊朗祭美海軍剋星

華爾街日報報導，美國官員十一日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約十枚，這是伊朗封鎖海峽最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上利用外觀與漁船無異的小型船隻配合蛙人進行隱蔽布雷，美軍極難辨識與徹底掃除。

美伊戰爭中東受損大 俄美是贏家

針對美伊戰爭對全球經濟衝擊，經濟學者預測美國經濟成長受影響有限，但通膨將升高；中東國家受損最大，歐洲通膨也將升高；亞洲以中、日、韓較具優勢，台灣將受天然氣短缺衝擊；俄羅斯及美洲產油國則是贏家。

