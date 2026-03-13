快訊

曾遭北京兩度制裁 美國務卿魯比歐擬隨川普訪陸

高雄「阿志頭」男公關跳洗腦歌拍片成流量密碼 警：將開罰

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀 機上人員搜救中

聽新聞
0:00 / 0:00

貝森特：掌控伊朗空域後 美軍可能與國際聯盟合作護航

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，只要在軍事上可行，美國海軍可能會與國際聯盟合作，為通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻提供護航。

路透社報導，貝森特說：「我認為，一旦軍事上可行，美國海軍可能會與國際聯盟合作，為船隻提供護航。」

他表示，這項護航計畫將在美國「完全掌控空域，且（伊朗）重建飛彈能力被徹底削弱」後立即啟動。

美國、以色列打擊伊朗，以及德黑蘭隨後回擊，已經加劇區域緊張局勢，通過荷莫茲海峽航運幾乎陷入停滯。荷莫茲海峽是中東油氣輸運的重要通道，航運受阻導致能源價格飆漲。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）警告，除非美、以停止攻擊，否則將封鎖波斯灣的石油輸出，這使得全球經濟面臨更大風險。

貝森特說：「事實上，目前仍有油輪通過海峽，包括伊朗的油輪，我相信還有一些懸掛中國旗幟的油輪。因此我們知道他們並沒有在海峽布設水雷。」

美軍 全球經濟 美國海軍 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗水雷鎖喉荷莫茲！美海軍二戰後最大剋星再現 外媒揭真正目的

伊朗布雷 川普嗆立即移除

川普提議護航油輪 美國海軍恐面臨多重風險

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

相關新聞

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

貝森特：掌控伊朗空域後 美軍可能與國際聯盟合作護航

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，只要在軍事上可行，美國海...

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀、機上人員搜救中

美國中央司令部（CENTCOM）12日表示，已知悉一架波音KC-135空中加油機失事，目前搜救行動仍在進行中。

美飛彈轟小學175死 過時情報鑄大錯

美國與以色列二月廿八日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示至少一七五人死亡，大多數是兒童。紐約時報十一日報導，美方官員與其他知情人士透露，進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

水雷鎖喉荷莫茲海峽 伊朗祭美海軍剋星

華爾街日報報導，美國官員十一日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約十枚，這是伊朗封鎖海峽最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上利用外觀與漁船無異的小型船隻配合蛙人進行隱蔽布雷，美軍極難辨識與徹底掃除。

美伊戰爭中東受損大 俄美是贏家

針對美伊戰爭對全球經濟衝擊，經濟學者預測美國經濟成長受影響有限，但通膨將升高；中東國家受損最大，歐洲通膨也將升高；亞洲以中、日、韓較具優勢，台灣將受天然氣短缺衝擊；俄羅斯及美洲產油國則是贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。