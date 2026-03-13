聽新聞
0:00 / 0:00
美軍KC-135加油機墜毀伊拉克西部 救援進行中
一架美軍加油機今天在伊拉克西部墜毀，美軍中央司令部稱這起事故涉及另一架飛機，但並非敵方或友軍誤擊所致，目前正在救援當中。
路透社報導，美國近期大幅增派軍機進入中東，參與對伊朗的行動。
美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，一架KC-135加油機墜毀，目前正在進行救援。另一架飛機則安全著陸。
聲明指出，事故發生於友方空域，當時正在執行美國對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）。
自2月28日美國聯手以色列襲擊伊朗以來，已有7名美軍喪生。
路透社10日報導，在美以對伊朗的軍事行動中，已有多達150名美軍受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。