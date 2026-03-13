美軍KC-135加油機墜毀伊拉克西部 救援進行中

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

一架美軍加油機今天在伊拉克西部墜毀，美軍中央司令部稱這起事故涉及另一架飛機，但並非敵方或友軍誤擊所致，目前正在救援當中。

路透社報導，美國近期大幅增派軍機進入中東，參與對伊朗的行動。

美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，一架KC-135加油機墜毀，目前正在進行救援。另一架飛機則安全著陸。

聲明指出，事故發生於友方空域，當時正在執行美國對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）。

自2月28日美國聯手以色列襲擊伊朗以來，已有7名美軍喪生。

路透社10日報導，在美以對伊朗的軍事行動中，已有多達150名美軍受傷。

