以色列稱遭真主黨射200枚火箭 戰爭爆發以來最大規模

以色列軍方今天表示，伊朗的盟友─黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）昨晚朝以色列發射約200枚火箭，為戰爭爆發以來最大規模的攻擊。

法新社報導，以色列軍方發言人修夏尼中校（Nadav Shoshani）在簡報會中告訴記者：「昨晚，真主黨與伊朗同步發動攻擊，朝以色列各地城鎮及社區發射火箭與無人機。」

「數量約為200枚火箭及約20架無人機，同時還有伊朗發射的彈道飛彈。」

修夏尼表示，這是開戰以來真主黨最大規模的攻擊。

但他補充道：「我們有良好的空防並迅速應對，因此傷亡輕微，僅有2、3起直接命中事件…以及少數平民輕傷。」

與此同時，在伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）宣稱與真主黨對以色列發動同步攻擊後，黎巴嫩外交部長拉吉（Youssef Raggi）表態反對任何干預黎巴嫩內部事務的行徑，並稱已召見伊朗代辦。

另據路透社報導，以色列今天也空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心靠近政府總部的兩棟建築物。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）今天則報導，以色列對黎巴嫩大學（Lebanese University）南貝魯特校區發動無人機攻擊，造成兩名學者喪生。

該校區位於被真主黨掌控的貝魯特南郊邊緣，在真主黨與以色列的上一場戰爭中曾倖免於難。