聽新聞
0:00 / 0:00
美飛彈轟小學175死 過時情報鑄大錯
美國與以色列二月廿八日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示至少一七五人死亡，大多數是兒童。紐約時報十一日報導，美方官員與其他知情人士透露，進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。
初步調查發現，這起事件是美軍目標鎖定錯誤所致。當時美軍正在攻擊一處相鄰的伊朗基地，而這所小學校舍過去曾是該基地一部分。
知情人士表示，美國中央司令部參謀制定攻擊目標座標時，使用國防情報局的過時資料。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。