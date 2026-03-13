聽新聞
0:00 / 0:00

水雷鎖喉荷莫茲海峽 伊朗祭美海軍剋星

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華爾街日報報導，美國官員十一日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約十枚，這是伊朗封鎖海峽最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上利用外觀與漁船無異的小型船隻配合蛙人進行隱蔽布雷，美軍極難辨識與徹底掃除。

對伊朗而言，布雷目的是透過恐怖效果干擾航運，阻止美軍地面入侵。二戰以來，水雷造成美國海軍艦艇受損數量，超過其他攻擊手段。

一九八八年，一枚伊朗水雷導致美艦觸雷受損，引發美國海軍自二戰以來最嚴重的海戰之一。時任總統雷根隨後下令強力報復，打擊多項伊朗目標。

海洋安全專家阿拉斯利說，水雷是「不對稱作戰利器」；伊朗布雷主要方式是利用外觀與一般漁船無異的小型船隻，搭載蛙人埋雷，幾乎難以辨識也難徹底掃除。

伊朗布雷的意義不在於實際炸毀多少船隻，而是製造威脅效果。阿拉斯利表示，主要目標是干擾航運與全球經濟。能源展望顧問公司管理合夥人哈吉說，伊朗也可藉此阻止美國從海上發動地面入侵。

根據美軍網站，伊朗一九八○年代設計的圓形水雷，可在水深僅一公尺的海域運作，外部設有五個觸角，船隻只要碰觸，就可能引爆最多一百廿公斤炸藥。另有部分水雷除接觸引爆外，也可透過偵測船隻的噪音、磁場或電訊啟動。

波斯灣的水雷風險並非首次出現。一九八○年代兩伊戰爭期間，全球航運就曾因水雷威脅而陷入緊張，這段歷史後來被稱為「油輪戰爭」。

水雷 伊朗 美軍 荷莫茲海峽 美國海軍 航運 布雷 全球經濟 波灣國家

延伸閱讀

伊朗布雷 川普嗆立即移除

川普提議護航油輪 美國海軍恐面臨多重風險

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

相關新聞

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

美飛彈轟小學175死 過時情報鑄大錯

美國與以色列二月廿八日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示至少一七五人死亡，大多數是兒童。紐約時報十一日報導，美方官員與其他知情人士透露，進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

水雷鎖喉荷莫茲海峽 伊朗祭美海軍剋星

華爾街日報報導，美國官員十一日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約十枚，這是伊朗封鎖海峽最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上利用外觀與漁船無異的小型船隻配合蛙人進行隱蔽布雷，美軍極難辨識與徹底掃除。

伊朗主戰不想停火 川普騎虎難下

面對油價攀升及國內基本盤反彈，美國總統川普釋出訊號欲結束伊朗戰爭。現在收手可望緩和油價壓力，但伊朗政權挺過考驗，將重新武裝甚至製造核武，川普速戰速決推翻伊朗神權政府構想落空，如今恐騎虎難下。

續鎖海峽 伊朗最高領袖誓言復仇

美國、以色列與伊朗間的混戰滿兩周。效忠伊朗最高領袖穆吉塔巴的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十一日宣稱，準備進行一場長期的消耗戰，這將摧毀包含美國的全球經濟。國際油價指標的倫敦布倫特原油期貨價格，同日盤中也再次漲破每桶一百美元大關。

美軍航艦福特號被伊朗飛彈命中起火？ 外媒：洗衣區失火

正部署在中東的美國海軍航空母艦「福特號」12日傳出失火，外界關注是否被伊朗飛彈或無人機攻擊所致。路透及國海軍研究協會新聞（USNI News）同日報導，火勢已被撲滅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。