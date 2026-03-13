水雷鎖喉荷莫茲海峽 伊朗祭美海軍剋星

華爾街日報報導，美國官員十一日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約十枚，這是伊朗封鎖海峽最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上利用外觀與漁船無異的小型船隻配合蛙人進行隱蔽布雷，美軍極難辨識與徹底掃除。

對伊朗而言，布雷目的是透過恐怖效果干擾航運，阻止美軍地面入侵。二戰以來，水雷造成美國海軍艦艇受損數量，超過其他攻擊手段。

一九八八年，一枚伊朗水雷導致美艦觸雷受損，引發美國海軍自二戰以來最嚴重的海戰之一。時任總統雷根隨後下令強力報復，打擊多項伊朗目標。

海洋安全專家阿拉斯利說，水雷是「不對稱作戰利器」；伊朗布雷主要方式是利用外觀與一般漁船無異的小型船隻，搭載蛙人埋雷，幾乎難以辨識也難徹底掃除。

伊朗布雷的意義不在於實際炸毀多少船隻，而是製造威脅效果。阿拉斯利表示，主要目標是干擾航運與全球經濟。能源展望顧問公司管理合夥人哈吉說，伊朗也可藉此阻止美國從海上發動地面入侵。

根據美軍網站，伊朗一九八○年代設計的圓形水雷，可在水深僅一公尺的海域運作，外部設有五個觸角，船隻只要碰觸，就可能引爆最多一百廿公斤炸藥。另有部分水雷除接觸引爆外，也可透過偵測船隻的噪音、磁場或電訊啟動。

波斯灣的水雷風險並非首次出現。一九八○年代兩伊戰爭期間，全球航運就曾因水雷威脅而陷入緊張，這段歷史後來被稱為「油輪戰爭」。