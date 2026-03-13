伊朗主戰不想停火 川普騎虎難下

兩艘油輪12日在伊拉克水域遭伊朗無人船攻擊，燃燒火光照亮夜空。（路透）

面對油價攀升及國內基本盤反彈，美國總統川普釋出訊號欲結束伊朗戰爭。現在收手可望緩和油價壓力，但伊朗政權挺過考驗，將重新武裝甚至製造核武，川普速戰速決推翻伊朗神權政府構想落空，如今恐騎虎難下。

紐約時報指出，川普開戰前認為，除掉伊朗高層會促使更務實的領導人接掌權力，進而迅速結束戰事。然而預期中的伊朗政權內部倒戈、人民起義等均未發生，伊朗持續反擊，荷莫茲海峽航運停擺造成油價飆升。

華爾街日報指出，外界憂心伊朗撐過這次美以攻擊後，會決心研發核武自保。華盛頓近東政策研究所高級研究員塔布勒認為，伊朗政權即便被削弱，仍有威脅荷莫茲海峽及美國波灣盟邦能源設施的主動權，影響能源價格。

伊朗看準美國禁不起久戰，目前不急於停火。伊朗總統裴澤斯基安表示，承認伊朗所有合法權利、支付戰爭賠款及堅實國際擔保防日後再有侵略，才願停戰。

獨立研究機構「海灣國際論壇」執行主任薩弗說：「從軍事角度看美國是勝利一方，但從政治角度看，美國與以色列在伊朗問題上其實幾乎沒獲任何成果。」

此外，包括中國乃至美國在亞洲的盟邦都密切觀察美軍表現。美以精準火力取得制空權，摧毀伊朗大部分海空力量，但伊朗仍能向整個中東發射飛彈與無人機，且精準摧毀美軍防空雷達、命中美軍基地。

倫敦大學中國研究所所長曾銳生說：「這場戰爭嚴重損害美國地位，恐意味中國在中東及全球南方有更大空間建立影響力。每個人都看到，伊朗充其量只是中等軍事強國，美國卻無法徹底打垮對方。」