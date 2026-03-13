聽新聞
伊朗主戰不想停火 川普騎虎難下

聯合報／ 國際中心／綜合報導

兩艘油輪12日在伊拉克水域遭<a href='/search/tagging/2/伊朗' rel='伊朗' data-rel='/2/103848' class='tag'><strong>伊朗</strong></a>無人船攻擊，燃燒火光照亮夜空。（路透）
兩艘油輪12日在伊拉克水域遭伊朗無人船攻擊，燃燒火光照亮夜空。（路透）

面對油價攀升及國內基本盤反彈，美國總統川普釋出訊號欲結束伊朗戰爭。現在收手可望緩和油價壓力，但伊朗政權挺過考驗，將重新武裝甚至製造核武，川普速戰速決推翻伊朗神權政府構想落空，如今恐騎虎難下。

紐約時報指出，川普開戰前認為，除掉伊朗高層會促使更務實的領導人接掌權力，進而迅速結束戰事。然而預期中的伊朗政權內部倒戈、人民起義等均未發生，伊朗持續反擊，荷莫茲海峽航運停擺造成油價飆升。

華爾街日報指出，外界憂心伊朗撐過這次美以攻擊後，會決心研發核武自保。華盛頓近東政策研究所高級研究員塔布勒認為，伊朗政權即便被削弱，仍有威脅荷莫茲海峽及美國波灣盟邦能源設施的主動權，影響能源價格。

伊朗看準美國禁不起久戰，目前不急於停火。伊朗總統裴澤斯基安表示，承認伊朗所有合法權利、支付戰爭賠款及堅實國際擔保防日後再有侵略，才願停戰。

獨立研究機構「海灣國際論壇」執行主任薩弗說：「從軍事角度看美國是勝利一方，但從政治角度看，美國與以色列在伊朗問題上其實幾乎沒獲任何成果。」

此外，包括中國乃至美國在亞洲的盟邦都密切觀察美軍表現。美以精準火力取得制空權，摧毀伊朗大部分海空力量，但伊朗仍能向整個中東發射飛彈與無人機，且精準摧毀美軍防空雷達、命中美軍基地

倫敦大學中國研究所所長曾銳生說：「這場戰爭嚴重損害美國地位，恐意味中國在中東及全球南方有更大空間建立影響力。每個人都看到，伊朗充其量只是中等軍事強國，美國卻無法徹底打垮對方。」

駐科威特像度假？伊朗無人機襲美軍基地釀6死 倖存士官長還原經過

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，已有7人陣亡，另有超過140人受傷。傷者之一的陸軍三等士官長希克斯（Sgt. First Class Cory Hicks）近日接受採訪，回憶起當時的情況。

美飛彈轟小學175死 過時情報鑄大錯

美國與以色列二月廿八日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示至少一七五人死亡，大多數是兒童。紐約時報十一日報導，美方官員與其他知情人士透露，進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

水雷鎖喉荷莫茲海峽 伊朗祭美海軍剋星

華爾街日報報導，美國官員十一日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約十枚，這是伊朗封鎖海峽最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上利用外觀與漁船無異的小型船隻配合蛙人進行隱蔽布雷，美軍極難辨識與徹底掃除。

續鎖海峽 伊朗最高領袖誓言復仇

美國、以色列與伊朗間的混戰滿兩周。效忠伊朗最高領袖穆吉塔巴的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十一日宣稱，準備進行一場長期的消耗戰，這將摧毀包含美國的全球經濟。國際油價指標的倫敦布倫特原油期貨價格，同日盤中也再次漲破每桶一百美元大關。

美軍航艦福特號被伊朗飛彈命中起火？ 外媒：洗衣區失火

正部署在中東的美國海軍航空母艦「福特號」12日傳出失火，外界關注是否被伊朗飛彈或無人機攻擊所致。路透及國海軍研究協會新聞（USNI News）同日報導，火勢已被撲滅。

