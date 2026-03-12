美軍航艦福特號被伊朗飛彈命中起火？ 外媒：洗衣區失火

正部署在中東的美國海軍航空母艦「福特號」12日傳出失火，外界關注是否被伊朗飛彈或無人機攻擊所致。路透及國海軍研究協會新聞（USNI News）同日報導，火勢已被撲滅。

負責中東作戰和軍事行動的美國中央司令部12日在社媒X發文指稱，這場火災的起火點，在艦上主要的洗衣區，原因「與戰鬥無關」，且順利撲滅；該艦的推進裝置也沒受損，仍正常運作。

該發文還寫道，有2名艦艇兵因此受傷，但狀況穩定。除了上述訊息，該司令部未對此多做詳述。

截至11日，福特號位於紅海北部、沙烏地阿拉伯沃季（Al Wajh）市近海。